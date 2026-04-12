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Magyar vence a Orbán, que reconoce su derrota tras 16 años al frente del gobierno de Hungría

Viktor Orbán reconoce su derrota electoral y felicita a Péter Magyar tras la victoria de la oposición en Hungría

The President of the Tisza Party, Peter Magyar looks at the camera during his reply on his press conference in Budapest. The President of the Tisza Party, Peter Magyar - the biggest opposition of Viktor Orban and the Fidesz - arrived to one of the polling station (Hegyvideki Mesevar Ovoda) to vote and then he held a press conference to the Hungarian and the international media in Budapest.

Krisztian Elek

Magyar

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Viktor Orbán, reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas de Hungría y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

“Gracias, Hungría”, ha escrito Magyar en un breve mensaje difundido en redes sociales tras conocerse los primeros resultados. A través del mismo canal, el partido Tisza ha señalado que Viktor Orbán contactó con Magyar para felicitarle: “El primer ministro Viktor Orbán acaba de felicitarnos por teléfono por nuestra victoria”.

BUDAPEST, April 12, 2026 -- Peter Magyar, leader of Hungary's opposition party Tisza, is pictured at a polling station in Budapest, Hungary, April 12, 2026. Hungary's parliamentary elections kicked off at 6:00 a.m. local time (0400 GMT) on Sunday, with about 8.1 million eligible voters, according to the National Election Office.,Image: 1090364436, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: David Balogh / Xinhua News / Europa PressEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.David Balogh / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto12/4/2026

David Balogh / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

Peter Magyar

Poco después, Orbán se ha dirigido a sus seguidores y ha admitido que los resultados son “claros” y “dolorosos”, aunque ha asegurado que no piensa abandonar la política ni su compromiso: “jamás”.

HUNGARY, BUDAPEST - APRIL 12, 2026: Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, appears before the media after voting in the 2026 election to the National Assembly of Hungary. Alexander Ryumin/TASS

Alexander Ryumin

Viktor Orban

“Los resultados son dolorosos para nosotros, pero claros: la responsabilidad de gobernar no recae sobre nosotros. He felicitado al partido ganador”, ha declarado. Asimismo, ha expresado su reconocimiento a sus partidarios por el “duro trabajo” realizado y por los votos obtenidos, al tiempo que ha hecho un llamamiento a reforzar sus bases y comunidades, concluyendo con un mensaje de continuidad y determinación: “¡Jamás os abandonaremos!”.

Von der Leyen celebra que Hungría retome "su camino hacia Europa"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome "su camino hacia Europa" tras la clara victoria electoral del partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Victor Orbán.

"Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".

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