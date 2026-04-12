Magyar vence a Orbán, que reconoce su derrota tras 16 años al frente del gobierno de Hungría

Viktor Orbán, reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas de Hungría y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

“Gracias, Hungría”, ha escrito Magyar en un breve mensaje difundido en redes sociales tras conocerse los primeros resultados. A través del mismo canal, el partido Tisza ha señalado que Viktor Orbán contactó con Magyar para felicitarle: “El primer ministro Viktor Orbán acaba de felicitarnos por teléfono por nuestra victoria”.

David Balogh / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto Peter Magyar

Poco después, Orbán se ha dirigido a sus seguidores y ha admitido que los resultados son “claros” y “dolorosos”, aunque ha asegurado que no piensa abandonar la política ni su compromiso: “jamás”.

Alexander Ryumin Viktor Orban

“Los resultados son dolorosos para nosotros, pero claros: la responsabilidad de gobernar no recae sobre nosotros. He felicitado al partido ganador”, ha declarado. Asimismo, ha expresado su reconocimiento a sus partidarios por el “duro trabajo” realizado y por los votos obtenidos, al tiempo que ha hecho un llamamiento a reforzar sus bases y comunidades, concluyendo con un mensaje de continuidad y determinación: “¡Jamás os abandonaremos!”.

Von der Leyen celebra que Hungría retome "su camino hacia Europa"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome "su camino hacia Europa" tras la clara victoria electoral del partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Victor Orbán.

"Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".