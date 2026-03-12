Una persona armada estrella un vehículo contra una sinagoga en Estados Unidos y comienza a disparar: la policía advierte de "un tirador activo"

Una persona aparentemente armada ha embestido este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit (Míchigan, Estados Unidos). Tras el impacto, la policía ha advertido de la presencia de un posible "tirador activo" en la zona, según ha informado el FBI.

El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel", ha detallado en redes sociales el director de la agencia, Kash Patel.

Reacciones al ataque

Por su parte, la gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, ha asegurado que está dando seguimiento a las informaciones de un "tiroteo activo" en Temple Israel. Whitmer ha afirmado que está colaborando con la policía estatal para obtener más información y ha añadido: "Esto es desgarrador".

La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz"

Además, ha sentenciado que "El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan" y ha subrayado que "la comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz".

La mayor congregación reformista

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit. De hecho, está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

A raíz del suceso, la Federación Judía de Detroit ha pedido en un comunicado que "todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios", como medida de precaución ante la amenaza activa.

Alerta terrorista en EE.UU.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. Desde el inicio de esa ofensiva, en la que se han producido ataques sobre objetivos estratégicos, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia. Este tipo de conflictos a menudo provocan graves consecuencias humanitarias, como la que ha obligado a desplazarse a más de un millón de personas en Líbano.