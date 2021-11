El pacto nuclear de 2015, pendiente de que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo

El pacto nuclear firmado en 2015 por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania e Irán tenía el objetivo de que que este último país limitase el programa nuclear, que suponía una amenaza por la posible creación de armas nucleares. A cambio, estas potencias levantaron las sanciones económicas a Irán. Este acuerdo pronto se debilitó por el nombramiento como presidente de Estados Unidos de Donald Trump y su consiguiente abandono unilateral del pacto.

Condiciones de Irán para aceptar el pacto nuclear

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las negociaciones se han retomado para volver a instaurar un pacto nuclear, pero Irán exige ciertas condiciones para cumplir su parte del trato. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Said Jatibzade, ha demandado que la manera de salvar el acuerdo de 2015 "es clara" y pasa por "levantar las opresivas sanciones de forma completa y efectiva". Además, Jatibzade asegura que el país americano "debe garantizar que ninguna administración de Estados Unidos se reirá del mundo y de las leyes internacionales repitiendo su comportamiento". En este sentido, Irán ha asegurado que no se llegará a ningún pacto si no se cumplen todas las cuestiones del pacto nuclear.





Puntos clave del pacto nuclear de 2015

El acuerdo de 2015 estableció el conocido como Plan Conjunto de Acción Comprehensiva con el que las potencias se comprometían a levantar las sanciones económicas impuestas a Irán. A cambio, este país tenía que comprometerse a limitar su desarrollo nuclear y producción de uranio enriquecido, sin poder superar el 3,67% de pureza.

Se concretó la eliminación de un reactor de agua pesada que para su funcionamiento utilizaba plutonio, material que se puede utilizar para fabricar una bomba nuclear, y se modificó esta instalación para que no se necesitase este material. Además, se acordó no desarrollar instalaciones de ese tipo hasta 2030.

Otro de los puntos clave fue el denominado 'tiempo de estallido', es decir, lo que tardaría Irán en fabricar una bomba nuclear. Expertos de EE.UU. defendían que este país solo tardaría dos o tres meses en construirla y que tenían material para crear hasta 10 bombas. Por tanto, el pacto buscaba reducir este 'tiempo de estallido' y, además, Irán se comprometió a no invertir en investigación y desarrollo en esta materia.

Por último, se autorizó a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la entrada a Irán para vigilar el cumplimiento de este pacto. De esta manera, el grupo de vigilancia nuclear global podía supervisar las instalaciones nucleares y también estudiar si algunos materiales estaban siendo trasladados a otras instalaciones encubiertas.





Con esto, las potencias reducían la amenaza de un posible ataque nuclear e Irán podría potenciar su comercio internacional y recuperarse de la crisis económica que sufrió entre 2012 y 2016. Sin embargo, la salida de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia precipitó la salida del país americano del acuerdo. La administración republicana impuso sanciones económicas a Irán, criticó que se limitase el desarrollo nuclear solo hasta 2030 y no para siempre, y exigía que se limitasen los recursos del país hasta el punto de no poder crear una bomba atómica.

Ante el incumplimiento del pacto por parte de una de las potencias firmantes, Estados Unidos, Irán estuvo un año sin mover ficha en un periodo de 'paciencia estratégica' y, ante la negativa americana, comenzó con el desarrollo nuclear, aumentó la producción de uranio, aumentó la pureza de este y aumentó el porcentaje de este material.

Las negociaciones se encuentran abiertas y el próximo 29 de noviembre se retomarán en Viena, Austria. La Unión Europea ha asegurado que a esta reunión asistirán representantes de Irán y Estados Unidos y que el objetivo es "garantizar la implementación total y efectiva del acuerdo por todas las partes". Desde Estados Unidos consideran que "si los iraníes son serios podremos lograrlo en un tiempo relativamente rápido ".