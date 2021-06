Opositores en Nicaragua: “Ortega ha metido presos a los que pueden ganarle las elecciones”

“Lo que ha hecho Daniel Ortega ha sido meter presos a los candidatos presidenciales que tenían mayor probabilidad de ganarle en las elecciones; está apresando a los candidatos que pueden ser una competencia fuerte para él”, ha asegurado a COPE Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, uno de aspirantes de la oposición a la presidencia de Nicaragua. Además de Maradiaga, en las últimas semanas han sido detenidos otros cuatro opositores que son precandidatos para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Según Berta Valle, “Cristiana Chamorro ha aparecido siempre en las encuestas en el primer puesto, luego aparece Félix Maradiaga, y luego el resto de los candidatos”. Aunque no tiene del todo claro cuáles son las intenciones de Ortega, sospecha que “va a mantener presos a los precandidatos presidenciales hasta que el calendario electoral les impida poder participar, porque en agosto tienen que estar hechas las inscripciones de los candidatos”.

En Nicaragua una persona puede estar detenida durante 90 días “sin ningún tipo de proceso judicial”. “Lo que van a querer ellos es seguir aplazando la salida de estos líderes políticos para no permitirles ser parte del proceso que se celebra noviembre”, señala la esposa de Félix Maradiaga, que fue arrestado el 8 de junio. Explica que no saben nada de él, “está desaparecido, las autoridades no han permitido dejarlo ver ni a su abogado ni a su familia”, aunque creen que está en la cárcel conocida como El Chipote, con el resto de los opositores y periodistas que se ha llevado la policía nicaragüense en estas semanas. Y cuenta que “a día de hoy lo que sabemos es que ha sido detenido por los mismos cargos que han detenido a los otros precandidatos y a muchos líderes opositores, por atentar contra la soberanía y los intereses del Estado”. “Mientras no se nos permita verle -su estado físico, cómo está él- vamos a seguir diciendo que está desaparecido, aunque hay muchos comentarios, y ya me han venido personas tratando de comunicarse conmigo para decirme que tienen información de adentro, y que Félix está bien, que no le están haciendo nada”, señala.

A juicio de Berta Valle, “la presión internacional es -en este momento- la única alternativa que tenemos para poder lograr un avance en la democratización del país, que sea por la vía no violenta y cívica; en Nicaragua la persona que sale a la calle a protestar se la llevan presa”. Opina que es la única opción que hay para frenar a Daniel Ortega, que lleva como presidente de Nicaragua desde 2007 de manera ininterrumpida. Dice que están viendo “interés de la comunidad internacional en incidir en su llamamiento al gobierno de Ortega para que haya condiciones de elecciones libres y transparentes, y España se ha manifestado abiertamente en contra del régimen, y eso para nosotros es un respaldo”.