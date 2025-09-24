Nuevo tiroteo en EE.UU: al menos tres heridos y el atacante muerto en una oficina de inmigración en Dallas
Según las primeras informaciones policiales se trata de un francotirador
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un tiroteo en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) causó este miércoles al menos tres heridos y al presunto atacante muerto, según informaron autoridades estadounidenses.
"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó la secretaria Kristi Noem, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en X.
El director interino del ICE, Todd Lyons, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", a las que han trasladado al hospital, y se desconoce aún su identidad y estado de salud.
