Netanyahu ordena adelantar la invasión militar de Gaza y el ejército israelí ya controla las puertas de la ciudad

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles "acortar" el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos. "De cara a la aprobación de los planes para la operación en la ciudad de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás", detalló en un comunicado la Oficina del mandatario.

El escueto texto, que podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamás como a la población palestina obligada a desplazarse, no ofrece ninguna posible fecha. Tampoco el Ejército israelí ha hecho ninguna alusión al respecto, más allá de repetir hoy que ya han comenzado "las operaciones preliminares" en algunos barrios de la capital gazatí.

El portavoz castrense, Effie Defrin, dijo hoy en una comparecencia online que "el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza" y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza). "Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo", aseguró en la compadecencia Defrin.

Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60.000 reservistas, según un comunicado de Defensa.

Desde octubre de 2023, más de 62.000 palestinos han sido asesinadOs en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora. Entre ellos hay 18.000 niños.

Además, cerca de dos millones de gazatíes se han visto forzosamente desplazados, muchos múltiples veces, y desde entonces la mayoría malvive en tiendas de campaña dentro de un enclave en la que han sido destruidas casas, colegios y hospitales.

el ejército, preparado de cara a la invasión

El portavoz militar israelí Effie Defrin afirmó que "el Ejército ya controla las puertas de la Ciudad de Gaza", al informar este miércoles a los medios sobre el inicio de las operaciones preliminares a la invasión de la capital gazatí. "Hemos comenzado las operaciones preliminares en las primeras etapas de la ofensiva en la ciudad de Gaza", señaló el portavoz, confirmando así el anuncio que otro vocero castrense hizo por la mañana en el mismo sentido.

Defrin apuntó que la invasión de la capital gazatí marca el inicio de la "Fase 2" de la operación Carros de Gedeón (el nombre que Israel dio a la renovación de su ofensiva en Gaza tras romper el alto el fuego el pasado 18 de marzo). Desde esa fecha, el Ejército israelí ha matado a casi 10.600 palestinos en Gaza, de los más de 62.000 asesinados desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023.

El portavoz explicó que, en estos momentos, dos de sus divisiones rodean la capital. La brigadas de la 99, de infantería, están apostadas en el barrio sureño de Zeitún. Equipos de combate de la división 162, de blindados, esperan en la localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza). "Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo", aseguró Defrin.