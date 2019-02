Un muerto y varios heridos en un tiroteo en Illinois

Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas este viernes en un tiroteo registrado en la localidad estadounidense de Aurora, en el estado de Illinois, según ha indicado la Fiscalía del condado de Kane.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han señalado que entre los heridos hay al menos cuatro agentes, si bien por el momento no hay informaciones sobre la gravedad de su estado.

"El tirador ha sido detenido", ha dicho la Alcaldía de Aurora en un breve mensaje en la red social Twitter, minutos después de que la Policía confirmara un "incidente con tirador activo" en una zona en la que hay un centro comercial.

La gobernadora de Illinois, Juliana Stratton, ha resaltado que el incidente ha tenido lugar un día después del primer aniversario del tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, que se saldó con 17 muertos. "La violencia de las armas es una emergencia nacional", ha dicho en un mensaje en Twitter.



"Ayer, paramos para un minuto de silencio en honor a las víctimas en Parkland (4/2/2018) y la Northern Illinois University (14/2/2008). Hoy es Aurora. Gracias por vuestras primeras respuestas, rezando para que todos los heridos y los comprometidos que trabajan para que termine la violencia armada", ha escrito Stratton.

Yesterday, we paused for a moment of silence in honor of victims in Parkland (2/4/18) and Northern Illinois University (2/14/08). Today, it’s Aurora, IL. Thank you to our first responders, praying for everyone injured and committed to working to end gun violence. #EnoughIsEnough