Muere Brigitte Bardot, histórica actriz francesa, a los 91 años
La icónica intérprete y activista por los derechos de los animales fallece tras ser hospitalizada recientemente por una 'cirugía menor'
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La mítica actriz francesa Brigitte Bardot, uno de los grandes símbolos sexuales del cine en los años 1960, ha muerto a los 91 años, según ha informado su Fundación. Bardot, también conocida por su faceta como activista por los derechos de los animales, ha fallecido tras enfrentar problemas de salud en los últimos meses.
Un delicado estado de salud
Este pasado mes de noviembre, la intérprete tuvo que ser ingresada por segunda vez en un centro hospitalario, lo que ya alertó sobre su frágil estado de salud. Previamente, en octubre, ya había sido hospitalizada durante unos días en Tolón para someterse a lo que se describió como una "cirugía menor".
Tras la intervención, Bardot regresó a su domicilio de Saint-Tropez. En aquel momento, fuentes cercanas a la activista animalista aseguraron que "se encontraba descansando y recuperándose lentamente". Por su parte, la Fundación Brigitte Bardot confirmó entonces a ICI Provence que la operación "había salido muy bien", tratando de calmar la preocupación.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
