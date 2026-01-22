Jaime Ugarte sentencia en El Partidazo de COPE: "El doble paradón de Unai Simón está al alcance del mejor portero del mundo"

El colaborador de El Partidazo de COPE, Jaime Ugarte, ha sido contundente al valorar la actuación de Unai Simón en la última victoria del Athletic Club. A pesar del sufrimiento durante el encuentro, Ugarte ha destacado una intervención del guardameta por encima de todo: "Revisar el doble paradón, solamente al alcance del mejor portero del mundo, que ha hecho Unai Simón".

Aunque la jugada había sido invalidada por fuera de juego, el tertuliano ha insistido en el valor de la parada, una opinión que ha encontrado respaldo en el plató. El exportero Santi Cañizares ha estado de acuerdo, recordando que esas paradas, aunque no suban al marcador, "vienen muy bien luego como reputación".

Un Athletic de mérito pese a las bajas

Ugarte ha subrayado el "muchísimo mérito" del equipo, que ha competido y ganado a pesar de las numerosas ausencias que ha arrastrado durante toda la temporada. "Es que a cualquier equipo, de verdad, pero es que toda la temporada que no ha habido un partido en el que el Athletic haya jugado con un 11 reconocible", ha lamentado, mencionando bajas clave como las de Yuri, Beñat o los hermanos Williams. Para él, la clave reside en "ese punto de solidaridad y ese punto de entrega".

Optimismo para la Copa

De cara al crucial partido de Copa del Rey del miércoles, Jaime Ugarte se ha mostrado muy optimista. Considera que los partidos a vida o muerte se ajustan al carácter del equipo: "Ese tipo de partidos son muy del Athletic, ese espíritu copero de jugártelo todo". La victoria, que ha calificado como "un golpe encima de la mesa", cree que servirá de impulso. "El miércoles el viejo Athletic, pues sacará las garras, y soy optimista de cara a la victoria", ha sentenciado.

Robert Navarro y Manex Lozano, nombres propios

En el programa también se ha puesto en valor el rendimiento de otros jugadores como Robert Navarro, quien en un cuarto de hora revolucionó el partido con un gol y dos asistencias. Se ha recordado su pasado como figura en La Masía y su paso por el Mónaco, destacando que en Bilbao parece estar encontrando "ese puntito de agresividad y de continuidad" que le faltaba a su "extraordinaria calidad".

Finalmente, Ugarte ha tenido palabras de elogio para Manex Lozano, cedido en el Racing, a quien ha definido como un "magnífico pelotero" con gol, físico y personalidad. El colaborador ha felicitado al director deportivo del club cántabro, Chema Aragón, por su confianza en el joven talento de la cantera rojiblanca.