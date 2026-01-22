"Vinicius está cómodo, se siente muy respaldado por sus compañeros, a los que llama 'hermanos', el club y su nuevo entrenador"

Vinicius Jr. habló sobre su delicada situación en el Real Madrid. En una entrevista con Tati Mantovani para TNT Sports Brasil, el futbolista desveló la tristeza que siente por los pitos que ha recibido en el Santiago Bernabéu. "Claro que me pongo triste, no quiero que me piten en mi casa, donde siempre me he sentido muy cómodo", confesó el delantero del Real Madrid.

El brasileño ha admitido que en los últimos partidos no estaba "tan cómodo" y que ha vivido un año "difícil" en el que no ha jugado como le gustaría. A pesar de todo, su deseo es firme y ha asegurado que quiere continuar en el club: "Yo quiero seguir aquí por mucho tiempo". Además, ha afirmado estar "tranquilo" sobre su renovación, ya que confía plenamente en el presidente.

Respaldo total del club y el vestuario

La periodista Tati Mantovani, en declaraciones a 'El Partidazo de COPE', ha explicado que notó a Vinicius "tocado", pero también "contento de poder haber dado la vuelta a la situación". Según Mantovani, el jugador "ha contestado en el campo" y se siente "muy respaldado por sus compañeros", a los que llama "hermanos", y también por el club y su entrenador. "Si faltaba algo para volver a ver el mejor Vini, ahora tiene todo", ha sentenciado.

La visión desde Brasil

Desde Brasil, la situación se percibe con extrañeza. Mantovani ha explicado que, si bien se entiende que "la afición del Madrid suele ser muy exigente", no comprenden que los pitos se extiendan durante todo un partido. "Eso en Brasil, yo creo que no pasa ni con el peor equipo de mi barrio", ha comentado, subrayando la costumbre en su país de "apoyar 100 por 100" al equipo sin fisuras.

Respecto a las críticas, la sensación en Brasil es que "con Vini todo es un poco más". Se percibe que "se ultrapasan o se rozan líneas que con otros jugadores (...) no se llega a este nivel de crítica". Aunque se reconoce que su rendimiento ha bajado desde que fue "el mejor jugador del mundo en 2024", consideran que las críticas hacia él a menudo son desmedidas.