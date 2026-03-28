Un mes de guerra en Oriente Medio: más de 2.000 muertos y la vía diplomática bloqueada

Este sábado se cumple un mes de la guerra en Oriente Medio, un conflicto que ha escalado desde Gaza hasta convertirse en una crisis regional que ya ha dejado más de 2.000 muertos. En este contexto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha ampliado la prórroga para suspender los ataques a las instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril, un tiempo extra que, según ha afirmado, fue solicitado por el régimen de los ayatolás. Mientras tanto, el Pentágono se plantea enviar 10.000 soldados a la zona y la vía diplomática parece totalmente bloqueada.

De guerra localizada a crisis regional

En solo un mes, el conflicto ha pasado de estar localizado en Gaza a sumar nuevos actores y escenarios. Primero fue el frente en Líbano con Hezbolá, luego los ataques directos entre Israel e Irán y, finalmente, la implicación de Estados Unidos en apoyo de su aliado.

Hoy existen varios frentes abiertos simultáneamente, con bombardeos sobre Irán, tensión máxima en el sur del Líbano y amenazas sobre el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico. La situación actual no es la de una sola guerra, sino la de varias conectadas entre sí, con un riesgo de escalada mayor que nadie parece capaz de frenar en estos momentos.

Alamy Live News. Beirut, Líbano. 18 de marzo de 2026. Unos hombres en motocicleta pasan junto a los restos de un edificio en Bachoura, que fue alcanzado por un ataque aéreo israelí.

El epicentro del conflicto es el enfrentamiento directo entre Irán y la alianza de Estados Unidos e Israel. Desde el ataque conjunto a Irán el 28 de febrero, se han sucedido los bombardeos continuos sobre territorio iraní. La respuesta del régimen de los ayatolás ha consistido en el lanzamiento de misiles y drones contra bases estadounidenses y de sus aliados en el Golfo. Por su parte, Washington ha advertido que intensificará su ofensiva si Teherán no acepta sus condiciones.

Negociaciones en punto muerto

Pese a la escalada militar, existen contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán a través de mediadores como Pakistán, que se pueden retomar este fin de semana. Sin embargo, la desconfianza es total y no hay avances reales. La Administración de Donald Trump ha presentado una propuesta de 15 puntos que incluye el fin del programa nuclear iraní, el cese del apoyo a milicias y la reapertura del Estrecho de Ormuz, a cambio del levantamiento de las sanciones. Irán ha rechazado la propuesta al considerarla inasumible y exige, a su vez, el cese de los ataques y el reconocimiento de su soberanía.

Estamos en el punto que Irán buscaba" Alberto Priego Experto en Relaciones Internacionales

Irán, con la sartén por el mango

En el plano militar, Israel y Estados Unidos mantienen la superioridad aérea y tecnológica, pero Irán ha demostrado su capacidad de respuesta, creando un equilibrio inestable donde ninguna parte logra una victoria decisiva. Según Alberto Priego, director del Máster en Asuntos Internacionales de Comillas ICADE, Irán ha logrado su objetivo: "Estamos en el punto que Irán buscaba. Irán quería que se extendiera el conflicto, que afectara al resto de estados de la región, que se dividiera el mundo occidental y que Trump sufriera problemas económicos". Priego sostiene que ahora mismo "es Irán quien tiene la sartén por el mango y quien marca los tiempos del conflicto".

EFE Un mujer porta una pancarta del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

El experto explica que, aunque Irán niega las negociaciones con Estados Unidos porque "no son muy vendibles a su población", siempre ha habido contactos desde 1979. El principal escollo es que el plan de Trump "desmonta lo que hoy es la república islámica de Irán". Además de la cuestión nuclear, Priego señala que el Estrecho de Ormuz es "el arma que tiene Irán para sobrevivir" y poder "chantajear a Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional". Son algunas de las líneas rojas del régimen de los ayatolás.

El conflicto, de hecho, ya se ha extendido al resto de estados del golfo, que "reciben misiles a diario", aunque confían en la respuesta de Estados Unidos. Alberto Priego recuerda la existencia de un acuerdo de defensa colectiva en el marco del Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo, que permitiría una respuesta conjunta si uno de sus miembros es atacado, un mecanismo que ya se utilizó durante las revueltas árabes para enviar una fuerza a Bahréin. Lo que podría escalar todavía más el conflicto.