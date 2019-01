May pide al Parlamento apoyo al Brexit para "doblar la esquina"

La primera ministra británica, Theresa May, ha instado al legislativo a respaldar su acuerdo para el Brexit, pues según ha afirmado, si la Cámara de los Comunes da luz verde en la votación que tendrá lugar el próximo 15 de enero, "Reino Unido podrá doblar la esquina" y dejar atrás un periodo "perturbador".

En un mensaje de Año Nuevo, May ha vuelto así a solicitar apoyo del legislativo ante la posibilidad de que el acuerdo que ha negociado con la Unión Europea y por el que el Brexit se materializará el próximo 29 de marzo, no goce del respaldo preceptivo.

Según ha afirmado, si bien el referéndum de 2016 sobre el Brexit fue "divisivo", hubo una oportunidad de ganar en 2019: "El año en que dejamos de lado nuestras diferencias y avanzamos juntos", ha apuntado. "El acuerdo con Brexit que he negociado se basa en el voto de los británicos y en las próximas semanas los parlamentarios tendrán una importante decisión que tomar", ha añadido May.

La nochevieja londinense homenajea a la UE

La ciudad de Londres ha dedicado a los ciudadanos de la Unión Europea sus fuegos artificiales de Año Nuevo, desplegando en el mítico London Eye, el lema 'Londres está abierto' en siete idiomas.

Según ha explicado el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, se trataba de rendir homenaje a sus "cercanas relaciones con Europa". "De este modo, mostramos una vez más al mundo que Londres siempre será abierta", ha apuntado.

Este ha sido el lema escogido para dar la bienvenida a 2019, con un espectáculo de fuegos artificiales que de fondo ha contado con temas como We are your friends, Stay y Don't Leave Me Alone.