Martin Luther King, 51 años de su asesinato en Memphis

1968. Sábado 4 de abril. 18:01h. En el balcón de la habitación 306 del Motel Lorraine de Memphis (Tenesse), Martín Luther King, que saludaba a sus seguidores acompañado por sus colaboradores, recibía un disparo en el cuello que el segregacionista blanco, James Earl Ray, había ejecutado desde su rifle a escasos metros.

Martin Luther King, líder de los derechos civiles de los negros norteamericanos, se encontraba en Memphis para apoyar una huelga que desde el 12 de marzo los basureros negros locales llevaban a cabo reivindicando una mejora salarial y un mejor trato. El día anterior a su muerte, Martin Luther King pronunció su último discurso: «I've Been to the Mountaintop». “Yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios. ¡Y él me ha autorizado a subir a la montaña! Y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. Puede que yo no vaya allí con vosotros. Pero quiero que sepáis esta noche que nosotros llegaremos como pueblo a la tierra prometida. Y estoy muy feliz esta noche. No tengo ningún temor. No tengo miedo de ningún hombre. ¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor!”.

En el momento de su fallecimiento junto a Luther King, estaba su amigo y músico Ben Branch, y cuentan que las últimas palabras que King dijo en vida se las dijo a él, ya que esa noche Ben iba a actuar durante una reunión pública a la que asistiría Luther King: “Ben, prepárate para tocar 'Precious Lord, Take My Hand' («Señor, toma mi mano») en la reunión de esta noche. Tócala de la manera más hermosa.”

A las 19:05 se declaró la muerte de Martin Luther King en el St. Joseph's Hospital. Su asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los Estados Unidos provocaron numerosas muertes y obligaron a la intervención de la Guardia Nacional.

Es considerado uno de los magnicidios del siglo XX.

Martin Luther King nació en Atlanta el 15 de enero de 1929. Llevó a cabo el Movimiento por los Derechos Civiles de los negros estadounidenses y se declaró activamente en contra de la guerra de Vietnam. También llevó a cabo la lucha contra la pobreza en general.

La suya fue una lucha en búsqueda de la igualdad y en el cese de la discriminación racial, apelando siempre a la no violencia. Por ello, en 1964 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz.

Muchos fueron los discursos que pronunció, pero sin duda, el más importante de todos fue el que pronunció el 28 de agosto de 1963 en las escalinatas del Monumento a Lincoln, en Washington, durante la Marcha del Trabajo y La Libertad. El famoso 'I have a dream' ('Tengo un sueño').

Tras su asesinato intentaron instaurar un día en su honor, pero las propuestas fueron rechazadas varias veces. Fue el presidente Ronald Reagan firmó la ley que establecería que, a partir de 1986, el tercer lunes de cada enero sería declarado el Día de Martin Luther King Jr. (cerca de la fecha de su nacimiento, 15 de enero).

Hoy día el Motel Lorraine es el Museo Nacional de los Derechos Civiles, que rinde homenaje a King. Cuenta con exposiciones de los momentos más importantes del Movimiento de los Derechos Civiles, se puede ver la habitación en la que se instaló Martin Luther King antes de morir o el autobús en el que Rosa Parks fue arrestada en 1955 por violar las leyes segregacionistas y no ceder su asiento a un blanco (Montgomory, Alabama).