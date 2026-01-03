María Corina Machado activa la transición en Venezuela y pide al Ejército reconocer a Edmundo González

El tablero político de Venezuela ha dado un vuelco. Tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha proclamado el inicio de una nueva era para el país. Machado ha asegurado que ha llegado "la hora de la libertad" y ha instado a las Fuerzas Armadas a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo del país.

En su primera comparecencia, la dirigente opositora ha sido contundente. Ha hecho un llamamiento directo al Ejército venezolano para que se ponga del lado de la legalidad constitucional emanada de las urnas el pasado 28 de julio. El objetivo, afirma, es que reconozcan a Edmundo González como Presidente de Venezuela y, por tanto, como su Comandante en Jefe.

La premio Nobel de la Paz ha celebrado la acción de Estados Unidos, explicando que se produce ante la negativa de Maduro a aceptar una "salida negociada". Según Machado, con esta intervención, el gobierno estadounidense "ha cumplido su promesa de hacer valer la ley".

Para la líder opositora, este acontecimiento marca un punto de inflexión. "Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país", ha manifestado, comprometiéndose a trabajar para "poner orden, liberar a los presos políticos y construir un país excepcional". Este proceso, que describe como el comienzo de una transición, podría ofrecer novedades "muy pronto".

Machado ha recordado que la legitimidad de Edmundo González reside en el resultado de las elecciones. "Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela", ha declarado con firmeza.

El mandato de González, según la líder de la oposición, debe ser asumido "de inmediato", y con ello, su rol como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, un reconocimiento que exige a "todos los oficiales y soldados que la integran".

Finalmente, María Corina Machado ha subrayado que el país se adentra en una "transición que necesita a todos". Por ello, ha enviado un mensaje a la población para que permanezca atenta a los próximos pasos que se comunicarán a través de los canales oficiales de la oposición.

"A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar", ha concluido la dirigente, dejando la puerta abierta a futuras movilizaciones y acciones coordinadas para consolidar el cambio político en Venezuela.