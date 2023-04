Margarita Robles: "Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este lunes, "con total contundencia", que "Ceuta y Melilla son españolas", en contestación al presidente de la Cámara de Consejeros del Parlamento de Marruecos, Enaam Mayara, que las ha considerado ciudades "colonizadas" y ha llamado a recuperarlas a través de la negociación.

"Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia y no hay nada más que discutir sobre ese tema", ha zanjado Robles en Cuatro al ser preguntada por dichas manifestaciones de Enaam Mayara, que es miembro del Comité Ejecutivo del partido nacionalista marroquí Istiqlal, que forma parte del tripartito que encabeza el Gobierno de Marruecos.

Margarita Robles ha añadido: "Yo he estado recientemente en Ceuta y Melilla y me siento muy ceutí y muy melillense, porque me siento muy española".

"La posición del Gobierno de España es clara y contundente y no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia", ha concluido la ministra.