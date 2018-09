Mano dura contra la inmigración en Europa

No ha sido un discurso que pasará a la historia. Jean-Claude Juncker ha utilizado un tono bastante plano y no ha despertado grandes alegrías entre los diputados del Parlamento Europeo.

El Presidente de la Comisión ha anunciado iniciativas para calmar la crisis migratoria que está enfrentando a varios países. Juncker quiere reforzar con 10.000 agentes la guardia europea de costas antes del año 2020. Además ha propuesto que se intensifiquen los retornos de migrantes ilegales, en estos mmentos solo se devuelve al 36 por ciento de esos inmigrantes. Unas medidas con las que intenta frenar el auge de la extrema derecha en el continente.

En su 'Discurso sobre el Estado de la UE' ha defendido por encima de todo los valores que hacen de Europa un espacio de paz y prosperidad. En un claro mensaje a países como Hungría y Polonia, Jean-Claude Juncker ha dicho que el Artículo 7 de los tratados debe aplicarse allí donde esté en peligro el Estado de Derecho". Unas palabras con las que ha dejado claro que Hungría va por el mal camino en su políticas migratoria y falta de libertades en el país.

“El patriotismo es virtud, la cerrazón nacionalista es un veneno pernicioso” ha dicho Juncker. “Hay que decir 'no' al nacionalismo malsano y 'sí' al patriotismo ilustrado.



CAMBIO DE HORA



El cambio de hora ha sido también protagonista en su discurso. Jean-Claude Juncker, uno de los impulsores de terminar con el cambio de hora ha dicho que “debe suprimirse el cambio de hora en Europa", además, ha anunciado que serán los Estados, por la subsidiariedad, los que decidan si quieren que sus ciudadanos vivan en el horario de verano o invierno".



BREXIT



En marzo de 2019 el Reino Unido dejará de ser un país de la Unión Europea. Todavía quedan varios meses de intensas negociaciones para alcanzar un acuerdo. El Presidente de la Comisión Europea ha vuelto a ser contudente con el gobierno británico de Theresa May. Le ha recordado que “alguien que abandona la Unión no puede estar en la misma posición privilegiada que un Estado miembro”. Si dejas la Unión, ya no formas parte del mercado único y desde luego tampoco de las partes que tú decidas" ha dicho Jean-Claude Juncker.

Por cierto que el político luxemburgués ha pedido una vez más que se respeten los acuerdos de paz del Viernes Santo y se encuentre una solución “creativa” en la frontera que separa la República de Irlanda (Unión Europea) e Irlanda del Norte (Reino Unido).



ELECCIONES EUROPEAS



En los últimos meses se ha visto como la injerencia rusa ha intentado alterar el resultado electoral en países como Alemania, Holanda o Francia. Europa se pone seria ante esta situación y más todavía de cara a las próximas elecciones europeas de Mayo de 2019. “Tendremos que actuar para poder contar con elecciones libres y justas en Europa ha dicho Juncker, “por eso vamos a hacer una propuesta para que haya normas que eviten la manipulación a través de terceros Estados".

Con este mensaje quiere que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para acabar con la injerencia rusa, que en definitiva, no quiere más que perjudicar a la Unión Europea.