Los verdaderos motivos por los que una enfermera se ha desmayado tras inyectarse la vacuna de la covid-19

El mundo desarrollado empieza a ver el final del túnel ante la crisis del coronavirus, que tanto ha alterado nuestras vidas este 2020, hasta límites que nadie hubiera podido sospechar hace apenas un año. Las vacunas ya están aquí. En Reino Unido han comenzado esta semana, EEUU lo hará el lunes y los países de la UE, previsiblemente, el próximo 27 de diciembre.

Pero esto no significa que la pandemia haya terminado. Como manifestó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “es el inicio del final de la pandemia”. Y será un camino duro, ya que a los contagios que aún se producirán en los próximos meses (el número dependerá en buena medida de nuestro comportamiento en Navidad), se suman los recelos que entre algunos ciudadanos aún despiertan las primeras vacunas.

De hecho, en Gran Bretaña alertaron que las personas con alergias importantes no debían vacunarse. Algo parecido ha sucedido en las últimas horas en EEUU, donde una enfermera se desmayó en el centro de salud Memorial Hospital de Chattanooga, en Tennessee, tras practicarle la vacuna de Pfizer.

