Adolfo García-Sastre pone cifra al número de vacunas que realmente hacen falta para frenar el coronavirus

El médico y virólogo del hospital Monte Sinaí de New York, Adolfo García Sastre, no ha querido escapar en las últimas horas que ha sido una de las personas invitadas a un acto con empresarios, para fijar el número exacto que necesitará el mundo para superar una de las pandemias que más muertes ha dejado en el planeta.

Y todo después de que esta semana se haya conocido que las dosis del coronavirus van a llegar antes de lo que se esperaba a Europa, ya que en estas últimas jornadas el calendario para comenzar a vacunar a la población de riesgo se ha adelantado precipitadamente.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdayspic.twitter.com/6VxDumysBL