Los líderes europeos piden a Trump, ante la cita del viernes con Putin, que "no tome ninguna decisión sin Ucrania"

Silvia Martínez explica en 'La Tarde' todos los detalles de la cumbre entre los líderes europeos y Donald Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado este lunes, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que solo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia. Eso sí, no va a estar presente en la cita de Alaska prevista para este viernes.

EFE Putin charla con Donald Trump

"Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano", dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vládimir Putin.

Feijóo culpa a Sánchez de llevar a España a "segunda división" en la cumbre sobre Ucrania

Mientras tanto, el líder del Partido Popular ha opinado este miércoles que España ha quedado relegado a "segunda división" en las negociaciones sobre Ucrania porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sido "insolidario" con los aliados y le ha reprochado que esté "al margen de los grandes debates" europeos.

Lo ha expresado en su cuenta de la red X para referirse así a la reunión por videoconferencia promovida por el Gobierno alemán, en la que no participará España, y en la que varios líderes europeos, responsables de la UE, de la OTAN y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordarán la guerra de Ucrania con Donald Trump.

"Estar al margen de grandes debates, ser insolidario con nuestros aliados, el acercamiento unilateral a China o el apoyo a la dictadura venezolana tiene consecuencias: que nuestro país juegue en segunda división", ha escrito Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este miércoles en una reunión virtual con los líderes de la denominada "coalición de voluntarios", el grupo de países que apoya a Ucrania, según han informado fuentes del Ejecutivo, después de haberse celebrado la reunión virtual de varios líderes europeos con Trump.

En esta cita está previsto que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, informen a la coalición de los contactos mantenidos a lo largo de la jornada con varios aliados europeos, y los presidentes ucraniano y estadounidense. Esta reunión virtual se celebrará dos días antes del encuentro que tendrá lugar el viernes, 15 de agosto, en Alaska (EE.UU.) entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, para hablar de la guerra.