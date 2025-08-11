COPE
Trump anuncia que pondrá a la policía de Washington bajo control federal directo

Desplegará a unos 800 agentes de la Guardia Nacional en las calles para combatir el crimen y retirar a la población sin hogar

(Foto de ARCHIVO)18 July 2025, US, Washington: U.S. President Donald Trump, signs S.1852, The GENIUS Act, into law during a signing ceremony at the East Room of the White House, July 18, 2025, in Washington, D.C. The law creates a regulatory framework for cryptocurrency Stablecoins. Photo: Daniel Torok/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpaDaniel Torok/White House/Planet / DPA18/7/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y "restablecer el orden público" en la ciudad. 

