Trump anuncia que pondrá a la policía de Washington bajo control federal directo
Desplegará a unos 800 agentes de la Guardia Nacional en las calles para combatir el crimen y retirar a la población sin hogar
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y "restablecer el orden público" en la ciudad.
"El voto de José Luis Ábalos es clave para el futuro de las leyes que prevé aprobar el Gobierno"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
La ola de calor podría prolongarse toda la semana pese al descenso término del miércoles, según la Aemet
Nueva actualización en relación al episodio de calor extremo que se prolonga desde el domingo 3 de agosto
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño