Las opciones de Putin en Ucrania: “100.000 soldados no son suficientes para una invasión total"

El diálogo entre Estados Unidos y Rusia para encontrar una salida diplomática y evitar un conflicto en Ucrania sigue vivo, pero Moscú ni se plantea -de momento- la retirada de los más de 100.000 soldados que tiene desplegados en la frontera. A la espera de que el Kremlin responda a las propuestas presentadas por escrito por Washington y por la OTAN, la amenaza de una invasión de territorio ucraniano por tropas rusas no se ha disipado. “Llevamos viviendo bajo la amenaza de una invasión rusa desde hace ocho años”, cuenta a COPE Yuri Lapaiev, militar ucraniano en la reserva, que formó parte de las fuerzas de operaciones especiales y de una unidad de inteligencia, y que ahora realiza análisis para la Jamestown Foundation. Dice que “Ucrania está rodeada de tropas rusas que pueden ser desplegadas muy rápidamente y en números crecientes. Tenemos aproximadamente 100.000 soldados rusos cerca de la frontera, en febrero habrá ejercicios militares de fuerzas rusas y bielorrusas, y habrá tropas rusas adicionales en Bielorrusia, por tanto, cerca de nuestra frontera.También tienen tropas rusas en la península ucraniana ocupada de Crimea, y tienen un pequeño contingente en Transnistria”. No obstante, a su juicio, “100.000 soldados rusos no son suficientes para lanzar una guerra total para tomar toda Ucrania”.

Yuri Lapaiev -también subdirector del semanario ucraniano Tyzhden- cree que hay tres posibles escenarios de invasión. El primero sería a través de una provocación, “sería similar a la guerra en Georgia en 2008. Primero Rusia tendrá que fabricar una provocación, quizá contra ciudadanos rusos en la región ocupada de Donbass, Rusia podría acusar a las fuerzas armadas de Ucrania de matar a algún ciudadano con pasaporte ruso, y entonces lanzar lo que llamarían una operación de paz, como hicieron en Georgia”. Esta opción de ataque del ejército ruso contra Ucrania “sería una agresión limitada disfrazada de operación de paz”.

Como segunda alternativa, este militar ucraniano ve “una operación militar limitada, como la de 2014 y 2015” en la península de Crimea, y en los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk, ahora controlados por separatistas prorrusos. “Fuerzas de operaciones especiales rusas tomaron los puntos principales de la península de Crimea, desde Moscú negaron que tuvieran nada que ver con estas operaciones y las atribuyeron a grupos de

autodefensa de los separatistas prorrusos, En la operación en la región de Donbass intervinieron soldados del ejército regular de la Federación Rusa, con mercenarios y los llamados voluntarios”.

Por último, “la tercera opción sería una invasión total de Ucrania, con ataques desde el aire, bombardeos, aviación y misiles crucero”. De acuerdo con Lapaiev, “el tercer escenario es el menos probable”.

Rusia tiene desplegadas en la frontera -señala este militar ucraniano en la reserva- “unidades de ataque, sobre todo con artillería pesada y tanques, pero también tienen unidades de guerra electrónica, y tropas aerotransportadas, lo que significa que están preparadas para lanzar una operación rápida, para la que utilizarían tropas aerotransportadas y de operaciones especiales, y al mismo tiempo emplearían guerra electrónica”. Yuri Lapaiev cree que la amenaza de invasión “es un farol de Putin; no creo que vaya a haber un ataque”.