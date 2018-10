Kavanaugh jura como nuevo juez del Supremo estadounidense

Brett Kavanaugh, acusado de abusos sexuales, ha jurado este sábado su cargo como nuevo juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos después de que el Senado haya aprobado horas antes su nombramiento a propuesta del presidente del país, Donald Trump.

En una ceremonia privada dentro de la sede del Tribunal Supremo en Washington, y ante el magistrado de esa corte ya retirado Anthony Kennedy, el juez John Roberts ha tomado el juramento a Kavanaugh, quien se ha convertido así en el juez número 114 del alto tribunal estadounidense, según han informado medios locales.

La Casa Blanca ha informado en un comunicado de que Trump ha firmado a bordo del avión presidencial un documento que designa a Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo, previo paso al juramento oficial. Antes de rubricar el juramento, Trump ha celebrado que el Senado confirmara al juez entrante, a quien ha catalogado de "persona extraordinaria", con "mucho talento".

El mandatario, además, ha quitado hierro a las protestas contra Kavanaugh y ha asegurado que eran unas "200 personas", una cantidad que, ha dicho, "ni siquiera llenaría las primeras dos filas de nuestro rally en Kansas", al que ha asistido este sábado, según escribió en su cuenta de Twitter.

The crowd in front of the U.S. Supreme Court is tiny, looks like about 200 people (& most are onlookers) - that wouldn’t even fill the first couple of rows of our Kansas Rally, or any of our Rallies for that matter! The Fake News Media tries to make it look sooo big, & it’s not!