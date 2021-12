Italia confirma 129 muertos en las últimas 24 horas, el peor dato desde mayo

Italia registró 129 muertos por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, el peor dato desde finales del mes de mayo, así como 23.195 nuevos contagios, confirmando el avance de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad italiano.



El boletín establece un nuevo pico en las estadísticas italianas pues no se registraban tantos contagios desde el 1 de abril (23.649) ni tantos muertos desde el 27 de mayo (171).



En total han contraído el virus 5.282.076 personas en Italia desde que estallara la crisis, en febrero de 2020, mientras que ascienden a 135.178 las víctimas mortales desde entonces.



Los datos confirman la nueva oleada y las personas actualmente positivas, con diferente sintomatología y gravedad, vuelven a superar las 300.000, en concreto 305.653, un umbral que no se alcanzaba desde el 16 de mayo pasado.



De estos, la gran mayoría, 297.474 pacientes, permanecen aislados en sus casas con síntomas leves o sin ellos, pero crece el número de ingresos: 7.309 personas están hospitalizados con síntomas y 870 requieren Cuidados Intensivos, 84 más que ayer martes.



La Federación Italiana de Empresas Sanitarias y Hospitalarias (FIASO) calcula que el 74 % de quienes acaban en la UCI no están vacunados, según publiun informe con datos de dieciséis ambulatorios que confirma el aumento de ingresos, del 17 % en una semana.



Italia trata de contener el virus y el Gobierno de Mario Draghi ha optado por la firmeza, hasta el punto de que hasta el final de enero exigirá un test negativo a los viajes llegados de la Unión Europea, lo que ha contrariado a las autoridades en Bruselas.



Además ha impuesto restricciones durante la Navidad, al menos hasta el 15 de enero, cuando para entrar en cines, restaurantes, teatros o espectáculos se exigirá un certificado sanitario "reforzado", es decir, solo para vacunados o curados.



Lo que en la práctica excluye a los no vacunados del ocio.



Además Draghi ha prorrogado el estado de emergencia, que expiraba el 31 de diciembre y ahora durará hasta el 31 de marzo, con lo que el país permanecerá bajo este régimen durante dos años y dos meses.