Israel aprueba el acuerdo inicial con Hamás para la paz en Gaza

El Gobierno de Israel ha aprobado en la madrugada del viernes el acuerdo para la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, tanto vivos como muertos. Según un comunicado de la oficina del primer ministro, el gabinete ha dado luz verde al marco del pacto, que supone la aceptación de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras dos años de guerra. Este avance ha sido recibido con celebraciones en Tel Aviv por parte de los familiares de los secuestrados y con júbilo en las calles de Gaza.

Las claves del acuerdo

El pacto establece un intercambio inicial de 48 rehenes, 20 de ellos con vida, por 2.000 presos palestinos. Un borrador del acuerdo, según medios locales, incluye el regreso de los cuerpos de otros 28 rehenes, lo que implicaría la muerte de dos secuestrados por cuyo destino Israel había expresado "grave preocupación". Sin embargo, se ha confirmado que el histórico líder palestino Marwan Barghouti no será liberado en este canje, una de las claves del acuerdo para comenzar el plan de paz en Gaza.

La implementación comenzará con un alto el fuego que entrará en vigor 24 horas después de la aprobación formal del acuerdo. Tras ello, se abrirá una ventana de 72 horas para la devolución de los rehenes israelíes. Durante esta primera fase, las tropas israelíes permanecerán en el 53% del territorio de la Franja de Gaza, y el desarme de Hamás se abordará en una segunda etapa del plan.

El papel de Trump y los mediadores

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido la figura central en la consecución de este pacto, llegando a celebrar que se ha puesto fin a la guerra. "Hemos puesto fin a la guerra en Gaza", declaró desde la Casa Blanca. Su implicación ha sido tal que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog, han pedido para él el Premio Nobel de la Paz. Se espera que Trump viaje a Oriente Próximo el domingo para formalizar el acuerdo.

Por su parte, el jefe negociador de Hamás, Khalil Al-Hayya, ha declarado un alto el fuego permanente y el final de la guerra, asegurando haber recibido garantías de Estados Unidos, Turquía y los mediadores árabes. El acuerdo ha sido posible gracias a la mediación de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía, países que han sido agradecidos explícitamente por Trump. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha confirmado que su país participará en la vigilancia del cumplimiento del pacto y en la localización de los cuerpos de los rehenes.

Reacciones y tensiones

A pesar del respaldo mayoritario, el acuerdo enfrenta tensiones en el seno del Gobierno israelí. El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, han anunciado su voto en contra, amenazando con hacer colapsar el Ejecutivo si Hamás no es desmantelado por completo. "Si no se desmantela el Gobierno de Hamás [...] Jewish Power desmantelará el Gobierno", advirtió Ben-Gvir.

La comunidad internacional ha reaccionado de forma mayoritariamente positiva. Líderes como el francés Emmanuel Macron o el egipcio Abdelfatá al Sisi lo han calificado de "histórico", mientras que el Rey Felipe VI ha hablado de "una ventana a la esperanza". Por su parte, la ONU y UNICEF han celebrado el pacto y han afirmado estar listas para desplegar la ayuda humanitaria, con 153 camiones egipcios ya en ruta y 170.000 toneladas de suministros preparadas.