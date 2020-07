El insólito motivo por el que una mujer acumula un montón de ropa durante la cuarentena

Kodie Quinlivan vive en Perth, en Australia. Allí, se ha convertido en una auténtica conocida por todos sus vecinos por su historia, que ahora ha dado la vuelta al mundo. Kodie publicó una fotografía en Facebook que mostraba de primera mano las consecuencias que tuvo la cuarentena para ella. Por el gran número de responsabilidades que tenía, se vio obligada a dejar algunas tareas para poder cumplir con el trabajo. Así lo explicaba en la red social: "Debido a la pandemia y a la educación en el hogar de cuatro niños, no me molesté en doblar la ropa. Terminó así. Decidí sentarme sobre ella y sacar una foto", escribía.

Conforme iban pasando los días, la "montaña" creció de tal forma que la ciudad la apodaban como 'Mount-Fold-More'. En un momento dado, Kodie decidió tomar cartas en el asunto y guardarla pero algo imprevisible truncó sus planes: "Hace ocho semanas mi baño decidió enviar aguas residuales a través de mi habitación principal, vestidor y sala de estar frontal donde estaba la ropa", explicaba. Por eso, la chica tuvo que tomar cartas en el asunto decidiendo guardar la ropa en bolsas y llevarla a la lavandería.

Aunque la imagen tiene varios meses, se ha vuelto a hacer viral en los últimos días. Es más, algunos usuarios se aventuraban a opinar sobre la instantánea: "Oh, Dios mío, ¿tienes vino?", "creo que te ayudaría" o "necesitas que te echen una mano" eran algunos de los mensajes que se podían leer tras la fotografía.

Perth mum Kodie Quinlivan couldn't face folding laundry during lockdown. The enormous pile she created instead has been branded the most relatable post on social media this year. #mothershttps://t.co/DO7mFP33xtpic.twitter.com/WA3gd28w0b