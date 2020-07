El inesperado desmayo de un ciudadano en presencia del príncipe Carlos de Inglaterra

El príncipe Carlos de Inglaterra fue protagonista de una escena curiosa este jueves, durante una visita que el heredero al trono británico y su esposa, Camila de Cornualles, realizaron al centro de distribución de una cadena de supermercados en la localidad de Bristol. Mientras charlaba con uno de los empleados, este sufrió un desmayo, para sorpresa de todos.

El príncipe Carlos acudió al lugar junto a su mujer como símbolo de agradecimiento hacia la labor de la industria de la alimentación durante la pandemia del coronavirus. Mientras se producía la charla con el integrante de la Casa Real británica, uno de los representantes de la cadena de supermercados perdió el conocimiento y se cayó al suelo.

El hombre no tardó en ser ayudado por los presentes y en recuperarse rápidamente del traspiés, que quedó en una anécdota. De hecho, el príncipe Carlos volvió a charlar con él nada más reponerse del desmayo. La escena suscitó incluso el interés del canal de YouTube de la realeza británica, que se hizo eco del momento.

Carlos de Gales y su mujer protagonizaron una escena muy comentada durante la cuarentena, ya que decidieron reproducir los aplausos dedicados a los sanitarios de forma muy especial y cálida a través de sus redes sociales.

The Duke and Duchess of Rothesay have joined the nation once again to show their continued appreciation and support for all the NHS staff and other key workers on the frontline of the battle against coronavirus. Thank you! �� pic.twitter.com/OECWvtSyWo