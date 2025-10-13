Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes

COPE
Palestina

DPA vía Europa Press

Palestina

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

 El grupo islamista Hamás entregó este lunes a la Cruz Roja en el sur de Gaza los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes de los cuatro previstos para hoy, sin detallar sus identidades, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

"Tras esto, se producirá la entrega de otros dos ataúdes de rehenes fallecidos. Se requiere a Hamás que cumpla el acuerdo y tome las medidas necesarias para el retorno de todos los rehenes fallecidos", recoge el comunicado castrense. 

