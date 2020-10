Habla por primera vez el doctor chino que se volvió 'negro' por el coronavirus

Fue una de las imágenes que más impactó durante los primeros días de la pandemia. La piel de varios médicos chicos, que habían luchado en primera fila contra el coronavirus en China,se comenzó a oscurecer tras permanecer varios días en coma.

El médico chino Yi Fan, uno de los afectados por esta extraña afección, ha reaparecido en público por primera vez desde que su color volviera a la normalidad, y según informa él mismo, se encuentra completamente recuperado del virus.

El hombre es cardiólogo en el Hospital Central de Wuhan y su imagen dio la vuelta al mundo en abril por el cambio de color que experimentó su piel, y la de un compañero, durante el período que ambos permanecieron en coma. Según las autoridades chinas, este cambio de color fue consecuencia de los tratamientos y los medicamentos contra el virus, que pueden producir efectos secundarios, entre los que se encuentra la pigmentación de la piel.

Yi Fan, a doctor from #Wuhan , who recovered from severe #COVID19 in March where his skin darkened due to coronavirus-related liver damage, was found to have his skin color return to "normal". He went to express gratitude to doctors who saved his life. pic.twitter.com/ZqAeC3E11f

Yi Fan enfermó el 18 de enero y pasó 39 días intubado a un respirador artificial que le salvó la vida. Su compañero, Hu Weifeng, estuvo 99 días, aunque falleció en junio a causa de las graves dolencias sufridas como consecuencia de la enfermedad y se convirtió, en aquel momento, en el sexto médico del Hospital Central de Wuhan que fallecía a causa del virus.

Fan, tras pasar más de cinco meses en casa, ha vuelto esta semana a al hospital e incluso ha tenido la oportunidad de aparecer en varios medios locales con su color de piel habitual. El cardiólogo ha asegurado que ha tenido que recibir tratamiento psicológico "por el miedo que me generó verme con un color totalmente diferente al mío", aseguró Yi Fan a medios chinos. Asimismo ha agradecido el trabajo de todo el personal médico y los profesionales que lucharon por su vida durante los días más complicados de la pandemia.

Two doctors, Yi Fan and Hu Weifeng, have been taken off ECMO and are now recuperating after contracting #COVID19 while working at #Wuhan Central Hospital. With their faces bruised and Hu still unable to talk, they said goodbye to doctors deployed from Beijing during the outbreak. pic.twitter.com/EX30Uvw2ZL