Guaidó anuncia su regreso a Venezuela pese a la amenaza de arresto de Maduro

El líder de la Asamblea Nacional venezolana y presidente de ese país, Juan Guaidó, anunció este sábado en Ecuador su regreso a Venezuela tras una gira por la región y convocó a movilizaciones contra el régimen de Nicolás Maduro para los próximos lunes y martes.

"Anuncio mi regreso a casa desde Ecuador, país hermano, que hoy reinicia además relaciones productivas por nuestros pueblos, por atender no solamente la crisis de la migración, sino también lo que fue el flagelo de la corrupción", manifestó Guaidó en una comparecencia tras reunirse con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

Asimismo llamó al pueblo venezolano a salir a las calles "el lunes y martes, a pesar de que también es carnaval en Venezuela", al considerar que "hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer, así que convocaremos a protestas esos días. Siempre en el marco de la Constitución".

Guaidó llegó hoy a Ecuador, última parada de una gira que le ha llevado a varios países de la región latinoamericana y mantuvo una audiencia con el presidente Moreno en la Base Naval de Salinas, en la provincia sureña de Santa Elena.

Tras el encuentro privado ambos dirigentes recorrieron el malecón de la ciudad, donde Guaidó fue vitoreado por numerosos miembros de la comunidad venezolana que le coreaban "¡libertad, libertad!".

El pasado 23 de enero Guaidó juró como presidente encargado del país al considerar que Nicolás Maduro usurpa el cargo y cosechó el reconocimiento de medio centenar de países, entre ellos Ecuador.

En la última semana ha visitado Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, donde ha sido recibido con honores de jefes de Estado.

Hasta la fecha se desconocía la fecha en la que tenía previsto retornar a su país, que será previsiblemente mañana, domingo, cuando tiene programado abandonar suelo ecuatoriano por la mañana.

Guaidó salió de Caracas el fin de la semana pasada para viajar a Colombia, en la frontera con Venezuela, y participar en un concierto a favor de los venezolanos y la entrega de ayuda humanitaria a ese país.

El dirigente político podría ser detenido cuando regrese a su país por violar una prohibición de salida del territorio nacional.

En su alocución urgió a los funcionarios venezolanos a tomar parte en las protestas convocadas y aseguró una amnistía a los uniformados que dejen de cooperar con el chavismo a los que les aseguró que no les pide que se "subleven".

"A los empleados públicos venezolanos que hoy casi nos mantienen secuestrados en esa burocracia (les digo) que no pueden seguir cooperando con un régimen torturador, también tienen un llamado, aprovecho este espacio aquí en Ecuador para convocarlos de inmediato", aseguró.

La Unión Europea (UE) avisó este sábado de que cualquier acción que pudiese poner en peligro "la libertad, seguridad o integridad personal" del líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, incrementaría la tensión y merecería ser condenada.

"La Unión Europea subraya su convicción de que la solución a la crisis multidimensional que afecta a Venezuela solo puede ser política, democrática y pacífica", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los Veintiocho.

