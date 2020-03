El Gobierno británico descarta por ahora el cierre de Londres

El Gobierno británico ha asegurado este jueves que no se ha tomado una decisión respecto al cierre de Londres, en medio de las especulaciones en la prensa de que la medida sería inminente, ya que la capital de Reino Unido es hasta ahora el principal foco del coronavirus en el país.

Según informa este jueves el diario 'The Telegraph', el Gobierno de Boris Johnson podría decretar la medida para este fin de semana mientras que el 'Financial Times' apunta a que el cierre estaría en vigor durante catorce días y a la capital podría seguirle luego el resto del país.

Preguntado expresamente por esta posibilidad el miércoles, el primer ministro dijo que no quería "descartar nada", si bien su portavoz se ha mostrado este jueves mucho más tajante. "No hay ningún plan de cerrar la red de transporte de Londres y no hay ninguna perspectiva de restricciones impuestas a las personas que entran o salen de Londres", ha asegurado el portavoz, James Slack.

"No es cierto que solo se vaya a permitir salir a una persona de cada casa cada vez", ha precisado, en referencia a algunos de los rumores que circulaban en este sentido en las últimas horas, según informa la agencia de noticias Bloomberg.

"El primer ministro ha sido muy claro en que lo que queremos es que la gente siga el muy buen consejo, el cual es especialmente pertinente en Londres, de evitar los contactos sociales innecesarios para limitar la propagación de esta enfermedad y salvar vidas", ha añadido Slack.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha dejado abierta la posibilidad del cierre con sus declaraciones ante la asamblea municipal. "Estamos claramente en la fase inicial de esta crisis pero la propagación del virus está en una fase más avanzada en Londres que en otras partes del país", ha reconocido.

"Esto significa que habrá que introducir medidas adicionales en el momento en el que tengan el mayor efecto", ha sostenido, según informan los medios locales. Según Bloomberg, está previsto que Khan y Johnson se reúnan esta tarde en Downing Street para discutir los siguientes pasos.

El alcalde también se ha referido al cierre de 40 estaciones de metro en la capital este jueves, algo que ha generado las quejas de muchos viajeros ya que los vagones y los andenes estaban llenos de gente.