Francia quiere fomentar el peaje urbano

El gobierno francés quiere facilitar la instalación de peajes urbanos. Por ello prepara un proyecto de ley de orientación sobre la movilidad que prevé que las ciudades de más de 100.000 habitantes pueden imponer a sus habitantes y a los que trabajan allí un peaje cada vez que entran en el centro de la ciudad con su vehículo.

La medida, revelada por el diario digital Contexto, será presentada en el Consejo de ministros el mes que viene. Esta nueva medida antipolución permitirá que las ciudades que lo quieran cobren un peaje diario de 2,5 € a los coches y de 10 € a los camiones. En el caso de ciudades de más de medio millón de habitantes como París, Lyon y Marsella, las cantidades ascenderán a 5€ para los coches y 20€ para los camiones. De esta forma esperan limitar la circulación de vehículos y luchar contra la polución y los ruidos.

Para regular el paso de coches y camiones, cada ciudad establecerá un sistema de tele-servicios que controlará la entrada de los vehículos y establecerá una factura que enviará a finales de mes a cada usuario.

El sistema no será obligatorio, y cada ciudad podrá decidir si lo impone o no. De momento, parece que no hay ninguna interesada. París y Toulouse se oponen rotundamente, en Lyon no están en contra pero prefieren un sistema en el que no se cobre a los que viven en la ciudad pero sí a los que la atraviesan en lugar de desviarse por la circunvalación. En cuanto a Marsella, no se muestran entusiasmados pero tampoco excluyen por principio la medida.