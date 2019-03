El fiscal Mueller finaliza su investigación sobre la 'trama rusa' dos años después

El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, no presentará más cargos en su investigación sobre los supuestos lazos entre Rusia y el equipo de campaña para las elecciones de 2016 del ahora presidente, Donald Trump.

Esto significa que la investigación de Mueller sobre la llamada 'trama rusa' ha terminado, aunque las pruebas que ha recopilado podrán ser usadas por los fiscales generales de alguno de los 50 estados de EE.UU., como Nueva York, donde ya se está trabajando en otros casos gracias esas pesquisas.

Así finaliza una investigación que se ha centrado también en la posibilidad de que Donald Trump haya obstruido la labor de la Justicia. Ahora veremos si se hace público o no el informe de Mueller, pero ya sabemos que el secretario de Justicia americano, William Barr, "estaba revisando el informe a la espera de poder aviasr a los legisladores de las principales conslusiones del fiscal". Asimismo, añadió: "Estoy comprometido con la mayor transparencia y les mantendré informados".

Por su parte, la portavoz de Trump, Sarah Sanders, tuiteaba explicando que "los próximos pasos dependen del fiscal general y que esperan que el proceso siga su curso".

The next steps are up to Attorney General Barr, and we look forward to the process taking its course. The White House has not received or been briefed on the Special Counsel’s report.