Exteriores desaconseja viajar a Israel ante un posible "rápido deterioro" del conflicto

El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja viajar a Israel mientras persista la situación actual y ante un "potencial rápido deterioro" del conflicto y los riesgos existentes, especialmente en las fronteras con Gaza, Siria, Líbano y Egipto, consideradas "zonas de alto riesgo".

Así lo indica el ministerio que José Manuel Albares dirige en funciones en la actualización, este lunes, de las recomendaciones de viaje a Israel recogidas en su página web tras el ataque al país del pasado sábado por parte de Hamás y de grupos extremistas palestinos.

Asuntos Exteriores desaconseja viajar a Israel "ante los riesgos existentes y la posibilidad de cancelación de vuelo", y recomienda contactar con las compañías aéreas o agencias de viaje correspondientes antes de desplazarse al aeropuerto de Ben Gurion.

Mientras persista la situación actual y ante el "potencial rápido deterioro" del conflicto, recomienda a los nacionales españoles que incrementen las precauciones y sigan en todo momento las instrucciones de las autoridades locales.

Aconseja evitar cualquier desplazamiento que no sea absolutamente necesario y que permanezcan en el interior de sus viviendas o alojamientos y cerca de los refugios designados en su zona.

La observación de estas recomendaciones de viaje deben tenerse en cuenta especialmente en las zonas de alto riesgo, que deben ser evitadas particularmente en momentos de tensión.

Asuntos Exteriores advierte a los españoles que decidan trasladarse a Israel de que el viaje "se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero", y que el Estado español no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir.

Tras aclarar que las recomendaciones carecen de efecto vinculante y son un "mero aviso o consejo", el ministerio precisa que el Estado "no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerándose dicha recomendación título que ampare reclamación alguna".

El viaje, por tanto, "se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero, ytodos los gastos derivados de la hospitalización, el traslado de heridos o la repatriación de cadáveres corren a cargo del particular".

Recuerda además que las prestaciones de la Seguridad Social "no operan en el extranjero, salvo en determinados países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo".

Por ello, reitera a los viajeros la recomendación de mantenerse informados en todo momento, de contar con la posibilidad de verse obligados a permanecer en el extranjero más tiempo del previsto y de disponer de un seguro que cubra todas las eventualidades durante el viaje.