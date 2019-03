El expresidente mexicano Vicente Fox critica a López Obrador: "Qué lástima, eres la burla del mundo"

El expresidente Vicente Fox lamentó este martes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sea la "burla de todo el mundo" por solicitar al rey de España que pida perdón por la conquista, lo cual también ha sido rechazado de forma mayoritaria por una encuesta del diario El Universal.

"Te has convertido en la burla de todo el mundo. Que lástima un presidente así", manifestó en su cuenta oficial de Twitter el expresidente Fox (2000-2006), considerado como uno de los principales críticos del actual presidente.

Te has convertido en la burla de todo mundo. Que lástima un presidente así. pic.twitter.com/g0nrOKKXXO — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 26 de marzo de 2019

El ex mandatario mexicano le reprochó que en lugar de gobernar México "tenemos un cronista juzgando el pasado" porque según López Obrador tendremos ahora si, la verdadera historia de la conquista.

López Obrador envío el pasado 1 de marzo cartas al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco en las que solicitó una disculpa por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista del actual México.

ENCUESTAS

A la crítica del exmandatario Fox se ha sumado las opiniones expresadas en una encuesta del diario mexicano El Universal que tras la polémica petición del presidente preguntó a sus lectores si "¿Debe el Rey de España ofrecer una disculpa por la Conquista, como pide AMLO?".

El 67,04 % de los lectores consideró que la España contemporánea no tiene nada que ver con la de hace 500 años por lo que no tendría que pedir perdón; un 26,4 % consideró que el monarca español si debería solicitar la disculpa como un acto para consolidar la reconciliación entre los dos países, señaló el diario mexicano. El sondeo arrojó que un 5,22 % de los votantes no tiene ningún interés en el tema y un restante 1,33 % aseguró no tener una opinión definida al respecto.

En su carta al Rey de España, divulgada este martes por el diario mexicano Reforma, López Obrador propuso que España exprese su reconocimiento de los agravios en una ceremonia pública. También le expresó que se trabaje a la brevedad y de forma bilateral en una hoja de ruta para esta ceremonia en 2021, al cumplirse 500 años de la conquista de México y 200 años de la consumación de la Independencia mexicana de España.

López Obrador planteó asimismo que se acuerde y redacte "un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados".

Este lunes, López Obrador conmemoró los 500 años de la Batalla de Centla, en la que los españoles al mando de Hernán Cortés derrotaron a los indígenas mayas para a partir de aquí encaminarse a la conquista de Tenochtilán, capital del imperio Azteca. López Obrador afirma que "hay heridas abiertas" por lo que es mejor reconocer que hubo abusos y se cometieron errores. Es mejor pedir perdón y, a partir de esto, buscar hermanarnos en una reconciliación histórica, afirma el presidente mexicano.