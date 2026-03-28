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Estados Unidos se alza contra Trump en la histórica protesta 'No Kings'

Millones de personas vuelven a tomar las calles por todo el país para mostrar su rechazo al presidente en un momento marcado por la tensión con Irán y las redadas masivas

(Foto de ARCHIVO)18 October 2025, US, Washington: Demonstrators march across the Arlington Memorial Bridge with an effigy of US President Donald Trump as part of the No Kings Day protests occurring across the country. Photo: Tom Hudson/ZUMA Press Wire/dpa18/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

DPA vía Europa Press


Ignacio Juanilla Bernardo

Madrid - Publicado el

2 min lectura

Millones de personas han vuelto a tomar las calles de Estados Unidos este sábado en la tercera convocatoria de las protestas 'No Kings' ('Reyes No'). Las movilizaciones, que se extienden por los 50 estados del país, representan el mayor desafío popular al segundo mandato de Donald Trump.

La jornada de protesta llega en un clima de máxima tensión, impulsada por la reciente guerra con Irán y las polémicas redadas migratorias que sacudieron el país a principios de año. Los organizadores aspiran a superar los siete millones de manifestantes que se alcanzaron en la última convocatoria de octubre, consolidando el movimiento como una fuerza opositora clave.

Un mandato bajo sospecha

El movimiento 'No Kings' nació como respuesta al segundo mandato de Trump, que desde el principio ha sido calificado de agresivo y rupturista. Los manifestantes denuncian lo que consideran un uso expansivo de los poderes presidenciales, con decisiones que han puesto en jaque a instituciones como el poder judicial o la Reserva Federal.

(Foto de ARCHIVO)11 January 2026, US, New York: People hold banners and flags during a "No Wars, No Kings, No ICE" protest in New York. Photo: Yoav Ginsburg/ZUMA Press Wire/dpaYoav Ginsburg/ZUMA Press Wire/dp / DPA11/1/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

DPA vía Europa Press


Las acusaciones contra el presidente van desde un declive autoritario hasta la implantación de un régimen fascista. Estas protestas coinciden simbólicamente con el 250 aniversario de la fundación de EE.UU. y se producen a pocos meses de unas elecciones legislativas cruciales en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

De Nueva York a Minnesota, los epicentros de la protesta

Una de las marchas más multitudinarias ha tenido lugar en Nueva York, donde una muchedumbre ha recorrido las principales arterias de la ciudad, desde Central Park hasta Herald Square, pasando por el icónico Times Square. Los carteles reflejaban las principales preocupaciones ciudadanas: el rechazo a la guerra en Irán, la exigencia de un nuevo 'impeachment' y la condena a las políticas de la policía de inmigración (ICE).

Sin embargo, la protesta con mayor peso simbólico se ha celebrado en Saint Paul, capital de Minnesota. La ciudad, aún marcada por la crisis de Mineápolis donde dos ciudadanos murieron a manos de la policía, ha contado con la presencia de figuras muy conocidas del mundo de la cultura como Bruce Springsteen, Joan Baez y Jane Fonda, que se han sumado a las reivindicaciones.

(Foto de ARCHIVO)18 October 2025, US, Pittsburgh: Protesters take part in a 'No Kings' protest in Pittsburgh against US President Donald Trump's policies, as part of nationwide 'No Kings' demonstrations. Photo: Johanna Hänsel/dpa18/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

DPA vía Europa Press


'No Kings' funciona como una convocatoria descentralizada que agrupa a decenas de organizaciones de izquierdas bajo un mismo lema. El objetivo es unir a la mayor cantidad posible de opositores a Trump. Carlos Álvarez-Aranyos, cofundador de las protestas, resume la determinación del movimiento con una frase contundente: "La moderación ahora es una locura, hay que sacar a Trump de la presidencia".

Un clamor con eco internacional

La movilización ha traspasado las fronteras de Estados Unidos, con réplicas en varias de las grandes capitales europeas. Ciudades como Londres, París, Berlín y Roma han acogido concentraciones para mostrar su solidaridad con los manifestantes estadounidenses y su rechazo a las políticas de la Casa Blanca, especialmente en lo que respecta a la guerra con Irán.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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