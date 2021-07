España, en el punto de mira en Europa por el aumento de los contagios

Las nuevas variantes del virus están arrojando unos números que empiezan a ser preocupantes en Europa y sobre todo en países como España. No se trata de ser pesimistas por naturaleza, si no de alertar que las nuevas variantes del virus y fundamentalmente la Delta están provocando un aumento considerable de los contagios entre la población más joven que todavía no está vacunada.

Es verdad que en estos momentos no está aumentado la presión hospitalaria, no obstante, esta situación podría generar problemas de cara a la campaña de verano en la que el sector turístico ha depositado grandes esperanzas.

España es el país que registra más contagios por la variante Delta de toda la Unión Europea. Según el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea más del 40 por ciento de los contagios en toda Europa tuvieron su origen en España.

Muchas agencias de viajes de Bélgica por ejemplo se están planteando la posibilidad de cancelar las reservas con España por el aumento de los contagios que se están registrando. Varios jóvenes volvieron hace unos días con el virus de Lloret de Mar en Cataluña y cerca de 300 turistas tendrán que someterse a un test y guardar la correspondiente cuarentena una vez vuelvan a Bélgica.

Miles de turistas alemanes disfrutan estos días también de unas merecidas vacaciones en España. Las autoridades reconocen que no hay razón alguna para impedir los viajes a nuestro país, de todas formas recuerdan que todos aquellos que vuelvan de una zona con alta incidencia, deberán tener un test negativo y guardar unos días de cuarentena. Algo que por cierto, no deberán hacer aquellos que tienen la pauta completa de la vacuna.

Italia, junto con España, Portugal y Grecia es uno de los países turísticos por excelencia. En estos momentos se puede viajar sin problemas siempre que se cumpla con los requisitos establecidos de entrada. En los últimas días la prensa italiana informa del aumento de los contagios en España por la variante Delta aunque por el momento no hay ninguna indicación que no recomiende viajar a nuestro país.

Portugal está sufriendo también un preocupante aumento de los contagios por la variante Delta. Algunos países como Francia han desaconsejado viajar al país este verano. Portugal como el resto de países del sur habían depositado grandes esperanzas en esta tamaña de verano.





VARIANTE DELTA

El aumento de los contagios en Europa y España se debe a la variante Delta que tuvo su origen en la India. En los últimos meses de ha desarrollado fundamentalmente en el Reino Unido lo que llevó al Primer Ministro Boris Johnson a retrasar el fin de las restricciones. La Unión Europea acordó que todos aquellas personas que vinieran de terceros países deberán tener un test negativo antes de viajar o la pauta de vacunación completa. España, a diferencia del resto de países europeos decidió permitir la entrada de Británicos sin ningún tipo de restricción algo que irritó a la Comisión Europea que pidió coherencia con las restricciones.

El gobierno de España rectificó y desde hace unos días ha empezado a pedir PCR negativas a los turistas del Reino Unido que vienen a España, de todas formas, algunos gobiernos europeos acusan a nuestro país de que el aumento de los contagios podría estar en las pocas restricciones que adoptó hace unas semanas y que permitió sin control la entrada de Británicos a España.





FRENO DE EMERGENCIA

El certificado verde es el gran aliado para que se pueda viajar este verano. Si una persona está vacunada con la pauta completa, ha superado el virus o tiene un test negativo puede viajar sin restricciones. De todas formas, una de las claves de este certificado es que los países se guardan la posibilidad de utilizar el conocido “freno de emergencia” con el que imponer nuevas restricciones si la situación epidemiológica vuelve a se preocupante.

Por el momento ningún país tiene previsto imponer medidas adicionales a aquellos que viajen desde España por ejemplo no obstante es una posibilidad que contempla la norma y que podrían llevar a cabo algunos países.