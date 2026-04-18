Emmanuel Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en el Líbano y apunta a Hezbolá

Un militar francés de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto y otros tres militares han resultado heridos este sábado durante un ataque ocurrido en Ghanduriyé, en el sur del país.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la muerte del sargento mayor Florian Montorio, del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, "durante un ataque contra la FINUL".

"Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque", ha indicado Macron, por lo que "exige" a las autoridades libanesas que "detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la FINUL".

Otros tres militares más resultaron heridos y han sido ya evacuados, ha explicado Macron en redes sociales. "La nación expresa su profundo respeto y su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido con la paz en el Líbano", ha añadido.