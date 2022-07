EEUU urge a ponerse el refuerzo de la vacuna covid ante el aumento de hospitalizaciones

El equipo de respuesta contra la COVID-19 del Gobierno de Estados Unidos urgió hoy a los mayores de 50 años y sobre todo a los mayores de 65 a ponerse el segundo refuerzo de la vacuna contra la enfermedad para evitar casos graves, ante el aumento de las hospitalizaciones registrado desde abril.



"Estamos registrando entre 300 y 350 muertes al día, y eso es inaceptable", dijo en una rueda de prensa el coordinador del equipo, Ashish Jha, mientras que la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), Rochelle Walensky, admitió que hay "mucha gente con alto riesgo en este momento".



Según Walensky, son "muchos" los estadounidenses que no se han puesto al día con las vacunas, y es "esencial" que lo hagan cuanto antes, y recalcó además, a preguntas de los periodistas, que "no es un buen plan" esperar al otoño para ponerse el refuerzo, sino que hay que hacerlo ya.



Dijo que "no todos" los mayores de cincuenta que se vacunaron se pusieron el primer refuerzo, y de los que lo hicieron solo el 28 % se ha puesto el segundo, mientras que en el caso de los mayores de 65 años únicamente el 34 % ha acudido a inocularse ese segundo refuerzo. "Deben hacerlo cuanto antes", insistió.



Tanto Walensky como el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, advirtieron de que las hospitalizaciones se han duplicado desde el mes de abril.



Fauci advirtió de que la ratio actual de 100 contagiados por cada 150.000 habitantes no se corresponde con el aumento de los ingresos hospitalarios, y eso significa que buena parte de los nuevos contagios no se están contabilizando.



Por otro lado, los expertos comentaron los trabajos que se están haciendo para crear vacunas de nueva generación, y Fauci pidió al Congreso de Estados Unidos que garantice los fondos para apoyar las investigaciones.



Pero recalcaron que no se puede esperar ni a nuevas vacunas ni a que llegue el otoño para ponerse los refuerzos.



Según los datos de los CDC, sólo el 67 % de los estadounidenses están vacunados al completo: de ellos solo el 47,9 % se han puesto el primer refuerzo. En cuanto a la población vacunada que puede ponerse el segundo refuerzo únicamente lo ha hecho, como recordó Walensky, el 28 %.



Estados Unidos es el país con más muertes por COVID-19 (1.021.307 fallecidos según el dato de este martes de la Universidad Johns Hopkins).



La Organización Mundial de la Salud anunció este mismo martes que mantiene la emergencia internacional por la pandemia, en vigor desde enero de 2020, pese al descenso continuado de las muertes por esta enfermedad, que ya no van asociadas a ascensos puntuales de contagios.