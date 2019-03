El Departamento de Estado norteamericano ha aplaudido este lunes la vuelta a Venezuela del presidente de la Asamblea Nacional del país, Juan Guaidó, quien ha estado de gira por varios países de la región.

"Estados Unidos aplaude al pueblo de Venezuela por sus acciones para crear una transición democrática pacífica y felicita al presidente interino Juan Guaidó por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región y su regreso seguro a Venezuela", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

"Estados Unidos y todos los países que aman la libertad están junto al presidente interino Guaidó, la Asamblea Nacional, y todas las fuerzas democráticas mientras ellos trabajan para celebrar elecciones libres y justas con las que la democracia volverá a Venezuela", ha aseverado el comunicado.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado el apoyo estadounidense a Guaidó y ha recalcado que su seguridad debe estar garantizada.

"El presidente Guaidó regresó de forma segura a Venezuela para continuar su fuerte avance hacia un futuro democrático para el pueblo de su país", ha señalado Bolton a través de Twitter. "Su seguridad debe estar garantizada. El mundo está observando", ha añadido.

President Guaido safely returned to Venezuela today to continue his strong push for a democratic future for the people of his country. The United States fully supports Guaido and the National Assembly. His safety must be guaranteed. The world is watching. pic.twitter.com/pFwUghxW63