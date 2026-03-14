EE.UU pide a sus ciudadanos que abandonen Irak inmediatamente por los constantes ataques

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una orden urgente para que todos sus ciudadanos abandonen Irak de inmediato. Esta drástica medida responde a los ataques indiscriminados perpetrados por milicias terroristas afines a Irán contra personal y objetivos estadounidenses en todo el territorio iraquí, incluida la región del Kurdistán.

La situación ha llevado a la Embajada de EE.UU. a activar la advertencia de viaje de Nivel 4: No viajar, el máximo nivel de alerta, ante un escenario de creciente hostilidad y riesgo extremo para la seguridad de sus nacionales.

Ataques constantes y zonas críticas

Las milicias proiraníes han intensificado sus acciones, con ataques repetidos en puntos estratégicos como la Zona Internacional de Bagdad, que permanece cerrada salvo contadas excepciones. También se han registrado incidentes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Erbil y el Consulado General estadounidense.

Las autoridades advierten del riesgo constante de ataques con misiles, drones y cohetes en todo el espacio aéreo iraquí. Por este motivo, se ha prohibido cualquier intento de aproximación a la embajada en Bagdad o al consulado en Erbil, ya que no se puede garantizar la seguridad en sus accesos.

No viajen a Irak bajo ninguna circunstancia"

Amenaza terrorista persistente

La amenaza de Irán y de los grupos terroristas que apoya es calificada como "significativa para la seguridad pública en Irak". Estos grupos han atacado instalaciones diplomáticas, empresas estadounidenses e infraestructura energética operada por EE.UU., y han amenazado con continuar haciéndolo.

El peligro se extiende a lugares frecuentados por extranjeros, como hoteles y otras instalaciones con vínculos estadounidenses. El comunicado oficial detalla que los ciudadanos norteamericanos corren un alto riesgo de ser secuestrados y que las milicias podrían obstaculizar la capacidad de las autoridades locales para responder a una emergencia.





La advertencia de la Embajada es tajante e insta a no viajar al país "debido al terrorismo, los secuestros, el conflicto armado, los disturbios civiles y la limitada capacidad del gobierno estadounidense para brindar servicios de emergencia". La recomendación es inequívoca: "No viajen a Irak bajo ninguna circunstancia".

El Departamento de Estado ha subrayado que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es su máxima prioridad y ha asegurado que, aunque se insta a la salida inmediata, el gobierno está listo para ayudar a quienes decidan abandonar Irak proporcionando información actualizada sobre las opciones de salida disponibles.