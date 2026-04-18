Al menos dos muertos y cinco heridos en un tiroteo dentro de un supermercado de Kiev

Un hombre armado ha matado a tiros este sábado a dos personas han muerto y herido por el momento a otras cinco en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el alcalde ha avisado a la población de que el asaltante se ha atrincherado dentro del supermercado y la Policía todavía no ha conseguido reducirlo.

Fuentes médicas han confirmado por el momento dos fallecidos y cinco transeúntes heridos, ahora mismo hospitalizados, por los disparos efectuados por el asaltante hacia la calle antes de adentrarse en el supermercado.