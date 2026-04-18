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Al menos dos muertos y cinco heridos en un tiroteo dentro de un supermercado de Kiev

Un atacante armado ha disparado este sábado en un supermercado de Kiev, la capital de Ucrania, causando la muerte de dos personas y dejando al menos cinco heridos

(Foto de ARCHIVO)March 8, 2026, Kyiv, Ukraine: Police officers maintain public order during the March of Women in Taras Shevchenko Park on International Womenâ€s Day, Kyiv, Ukraine, March 8, 2026. Held for the first time since Russiaâ€s full-scale invasion, the procession was dedicated to combating gender discrimination and protecting womenâ€s rights. Activists highlighted the rights of female military personnel, the need to address sexual harassment and discrimination in the Armed Forces of Ukraine, and support for women held in Russian captivity since 2014. Many participants also voiced opposition to the draft of the new Civil Code.Europa Press/Contacto/Yuliia Ovsiannikova08/3/2026

Yuliia Ovsiannikova


Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

Un hombre armado ha matado a tiros este sábado a dos personas han muerto y herido por el momento a otras cinco en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el alcalde ha avisado a la población de que el asaltante se ha atrincherado dentro del supermercado y la Policía todavía no ha conseguido reducirlo.

Fuentes médicas han confirmado por el momento dos fallecidos y cinco transeúntes heridos, ahora mismo hospitalizados, por los disparos efectuados por el asaltante hacia la calle antes de adentrarse en el supermercado.

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