Donald Trump aterriza en Israel, donde es recibido por Netanyahu y Herzog, para asistir a la liberación de rehenes

Trump tiene previsto continuar viaje desde Israel hacia la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz

Publicado el

1 min lectura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el lunes a Israel para asistir a la entrega de los rehenes secuestrados por Hamás y participar en una sesión en el Parlamento (Knesset) en una visita de apenas unas horas.

El presidente estadounidense ha sido recibido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de IsraelIsaac Herzog

Trump tiene previsto continuar viaje desde Israel hacia la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz, a la que asistirán más de treinta países, más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.

[Noticia en ampliación]

