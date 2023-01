Disturbios en Perú: la presidenta Boluarte advierte a los manifestantes de que los actos "no quedarán impunes"

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó que su "gobierno está firme" y acusó a los manifestantes que piden su renuncia de querer "quebrar el Estado de derecho" en medio de las protestas que este jueves llegaron a Lima, con enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.



"Quiero desmentir las noticias falsas (...) el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca", enfatizó Boluarte en una declaración de prensa celebrada junto a un grupo de ministros en el Palacio de Gobierno de Lima.



La gobernante aseguró que, a pesar del incremento de las protestas y enfrentamientos, mantiene su invocación al diálogo con las fuerzas políticas y sociales que exigen su renuncia y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y una asamblea constituyente.



"Nuevamente llamo al diálogo, llamo a la calma"



Boluarte se dirigió, sin embargo, a los manifestantes para decirles que "sus protestas son cosas que ustedes saben que están al margen de la ley" y los acusó de querer "quebrar el Estado de derecho, generar caos y desorden, para tomar el poder de la nación".



"Están equivocados, desde el Gobierno le decimos al pueblo peruano: la situación está controlada y estará controlada", sostuvo antes de añadir que saben que "esos señores no van a cesar en su propósito de quebrar el estado de derecho".



Anunció, en ese sentido, que las autoridades actuarán "con todo el peso de la ley" y están "individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia".



La jefa de Estado también elogió el "inmaculado" trabajo de la Policía Nacional durante las manifestaciones de este jueves en Lima "y en algunos lugares focalizados donde las protestas violentas han ocurrido".



Incluyó en su agradecimiento a los integrantes de la Fiscalía de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y a la prensa, a la que manifestó su solidaridad "por "aquellos hombres y mujeres de prensa que han sido agredidos" durante las protestas.



"Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, desde diciembre hasta ahora, en enero, no quedaran impunes, el gobierno, actuara dentro del marco de la Constitución y las leyes", dijo.



Boluarte aseguró, en ese sentido, que este jueves "han querido tomar tres aeropuertos del interior del país" y que los informes que tiene el Gobierno indican que esto "ha sido preparado con premeditación, con suma anticipación".



"Reitero que todo el rigor de la ley caerá sobre las personas que están cometiendo estos actos delincuenciales de vandalismo que no vamos a permitir", afirmó.



La presidenta ofreció la declaración de prensa acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y por otros miembros de su gabinete como los ministros del Interior, Defensa y Transportes y Comunicaciones.

Medio centenar de muertos



Las manifestaciones en Perú comenzaron el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo (2021-2022) y, luego de una tregua navideña, volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur.



Hasta el momento, las protestas han dejado 44 manifestantes y un policía muertos, mientras que otras 14 personas, entre ellas un bebé nonato y cuatro ciudadanos haitianos, han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones.