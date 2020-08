Cristales rotos, desperfectos y montañas de escombros: así ha quedado Beirut tras la explosión en la ciudad

A media tarde de ayer martes, una gran explosión en el puerto de Beirut sobrecogía al mundo. Los hospitales colapsaron de inmediato y ya se han notificado más de cien fallecidos, aunque no se descarta que esta cifra pueda crecer a lo largo del día de hoy. La cifra de heridos supera los 3.000 y la imagen es desoladora. Una enorme columna de humo negro y rojo se ha podido ver en toda la capital, segiudo por el estruendo de una segunda explosión fatal, que arrasó con todo lo que había a su paso en un radio de cinco kilómetros.

Según afirma la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la explosión se produjo en un almacén de explosivos. Asimismo añadieron que había “grandes daños en las viviendas y vehículos en los alrededores” del lugar en el que se produjeron las explosiones.

Cristales rotos, escombros y desperfectos. Así ha quedado la cidad de Beirut tras las exposiones. La fuerza de las mismas ha arrasado con todo. Hospitales, vivienda, locales y comerciales. Los hospitales, según fuentes de la ciudad, están completamente colapsados y la sensación que hay en la ciudad, ahora mismo, es la de destrucción total.

Las explosiones fueron causadas, según las primeras investigaciones, por la combustión de casi tres mil toneladas de nitrato de amonio. Un componente que se emplea para elaborar explosivos militares, y que se habían almacenado durante meses sin ningún tipo de control. Sin embargo, y tal y como han afirmado las autoridades libanesas, aún tienen que desarrollar las investigaciones. En el caso de que se demuestre que se trata de una negligencia, se exigirán responsabilidades.

El primer ministro, Hasán Diab, ha decretado este miércoloes día de luto nacional en homnaje a todas las personas que han peridod la vida, en lo que él mismo ha calificado como “una catástrofe”.

Decenas de vídeos que están circulando por las redes sociales muestran una primera explosión, seguida por una segunda cuyos efectos son devastadores. A continuación, se aprecia cómo una enorme onda expansiva, a causa de la fuerza del estallido, arrasa con todo lo que hay a su alredor. Según testigos presenciales, los daños pudieron sufrirse en locales y viviendas a más de cinco kilómetros del centro de la explosión. Las imágenes del estado en el que ha quedado la ciudad de Beirut son desoladoras.

Explosion in Beirut, Lebanon. This is crazy. pic.twitter.com/7IZ5qDmfKy

shocking video coming from #Beirut . The city looks like a war zone. pic.twitter.com/n44W8Sb3MW