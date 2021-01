Trump pide a sus seguidores que se mantengan "pacíficos" tras la irrupción de manifestantes en el Capitolio

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está tratando de calmar los ánimos de miles de sus seguidores que han tomado las escalinatas del Capitolio de Washington D.C. Ya se han producido entradas de algunos de sus seguidores que habrían conseguido hacer retroceder a la policía y se habrían metido dentro del mismo edificio. Estas imágenes que se están viralizando en redes han sido las que han motivado el mensaje de Trump.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!