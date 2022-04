La carrera por el Elíseo, entre Macron y Le Pen, según las encuestas

Quedan escasos días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia: se celebrará el próximo domingo 10 de abril. La mecánica es la siguiente: si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos en la primera votación, catorce días después se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtuvieron más votos. La campaña se está desarrollando en una circunstancia excepcional por la guerra de Ucrania y con la pandemia como telón de fondo, con una gestión marcada por las protestas de los 'chalecos amarillos' y la covid-19.

La carrera hacia el Elíseo estaría dominada, sobre todo, por dos candidatos. Según publica Electomanía, Le Pen (candidata de Agrupación Nacional) estaría muy próxima en intención de voto con Macron (candidato de La República en Marcha) en la segunda vuelta y rozaría la Presidencia. "Lo que quiero no es pasar a la segunda, sino ganar. Creo que en los próximos cinco años la población merece algo mejor que la política de saqueo social de Macron, algo mejor que ver cómo se hunde su poder de adquisición", aseguró hace escasas semanas en la cadena France 2.









De este modo, quedarían fuera otros de los nombres que aspiraban a la presidencia de Francia como Mélenchon y Pécresse. El primero de ellos proponía una reforma profunda del país con una Constitución que dé paso a la VI República y ponga fin a la actual, que considera "monárquica" al otorgar todo el poder al inquilinto del Elíseo.

Mientras, Pécresse proponía "restaurar el orgullo francés" y "poner a Francia de nuevo en orden y ante todo". En la actualidad, Pécresse es presidenta de una región parisina donde ha obtenido aplausos por el plan de ayudas al transporte joven. No obstante, también ha recibido críticas por el incremento de la videovigilancia. Fue ministra de Educación Superior e Investigación y de Presupuesto durante el Gobierno de Sarkozy y portavoz del Ejecutivo galo.

MACRON Y LE PEN: MUY PRÓXIMOS EN INTENCIÓN DE VOTO TANTO EN LA PRIMERA COMO EN LA SEGUNDA VUELTA

En concreto, según la última encuesta publicada por el instituto demoscópico Ifop, Macron obtendría un 27,5% en intención de voto y un 22% a Le Pen, mientras que el siguiente nombre con mayor intención de voto es Mélenchon, con el 15% y después, con un 10%, tanto Zemmour (que anunciaba un “ministerio de remigración” para expulsar ilegales) como Pécresse.









Teniendo estos sondeos en cuenta, también hay que hablar sobre el escándalo McKinsey, que cerca a Macron y que le 'salpicaría' en los comicios. La Fiscalía Nacional Financiera ha anunciado que ha abierto una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades que habría cometido el Gobierno en la contratación excesiva de consultoras privadas.

Sus pesquisas por blanqueo agravado de fraude fiscal, lanzadas el pasado 31 de marzo, no identifican a ninguna asesoría en particular, pero son fruto de un informe que se presentó en marzo por una comisión de investigación del Senado sobre “la influencia creciente” de las asesorías en las políticas públicas. ¿Hará este escándalo que la balanza vaya hacia Le Pen? ¿Sí o no? Lo sabremos en los próximos días.

Según otro estudio demoscópico elaborado por Elabe y publicado por BFMTV y L'Express el pasado miércoles, Le Pen también avanzaría en la segunda vuelta del 24 de abril hasta situarse con un 47,5% de las intenciones de voto, aproximándose así a Macron, que tendría un 52,5%. Por lo tanto, todo estaría reñido entre ambos candidatos. Habrá que aguardar a que avancen las sucesivas jornadas electorales y también en la intención de voto de las personas que habían optado anteriormente por otros candidatos que han quedado fuera en anteriores vueltas.