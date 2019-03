Caos en el espacio aéreo alemán: un avión con destino a Dusseldorf aterriza en Edimburgo por error

Cuando ya habíamos asumidos los retrasos y la pérdida de maletas como gajes del oficio de volar en avión, nos encontramos con que las incidencias pueden llegar mucho más lejos. Que se lo pregunten a los pasajeros de un vuelo de British Airways que despegó esta mañana de Londres con destino a la ciudad alemana de Dusseldorf y aterrizaron por sorpresa en Edimburgo, la capital de Escocia. El error se debió a un plan de vuelo archivado incorrectamente, según informó después la compañía, lo que llevó al piloto y a la tripulación de cabina a creer que el destino era Edimburgo. La empresa alemana WDL Aviation, que operaba el vuelo subcontratado, ha asumido la culpa y los costes de transportar a Alemania a unos pasajeros que no salían de su asombro.

“Cuando comenzamos a descender, el paisaje no cuadraba, así que lo comenté con el pasajero de asiento y consultamos Googlemaps, que nos daba una localización sobre Carlisle, pero no nos lo creímos”, ha relatado una de las pasajeras, Zsófia Szabó, “y cuando aterrizamos hubo un momento hilarante cuando la azafata solicitó que alzara la mano todo aquel que iba a Dusseldorf y resultó que era todo el mundo”.

El asunto quedaría solamente en una divertida anécdota si se tratase de un caso aislado, pero no es así. Los problemas técnicos en el software han llevado a la Autoridad de Seguridad Aérea (DFS) alemana a cancelar este lunes un total de 68 vuelos en el aeropuerto de Fráncfort, el de mayor tráfico de Alemania. La mayoría de estos vuelos, un total de 46, eran de la compañía aérea Lufthansa, que estima que los afectados ascienden a 4.500 personas, según un portavoz de Fraport, la entidad que gestiona el aeropuerto.

Las anomalías han venido produciéndose desde hace unos días, informa la edición digital de "Der Spiegel", aunque hasta este lunes fueron de menor alcance. Desde DFS se ha informado de que la seguridad aérea no está afectada, aunque opera a un 75 % de su capacidad de gestión, y que se trabajará para subsanar los problemas existentes en la noche del 27 al 28 de marzo.