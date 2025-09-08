Bayrou no supera la moción de confianza y deja de ser primer ministro de Francia
El primer ministro francés pierde de forma aplastante la moción de confianza que él mismo había convocado en la Asamblea Nacional y tendrá que dimitir, al igual que su Gobierno, al cabo de sólo nueve meses en el cargo
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
El primer ministro francés, François Bayrou, perdió de forma aplastante este lunes la moción de confianza que él mismo había convocado en la Asamblea Nacional y tendrá que dimitir, al igual que su Gobierno, al cabo de sólo nueve meses en el cargo.
Un total de 364 diputados se pronunciaron contra la confianza, mientras que le dieron respaldo 194, lo que obliga a Bayrou a presentar su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, algo que se espera que ocurra el martes
