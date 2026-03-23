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Un avión de Air Canada colisiona con un camión de bomberos en pleno aterrizaje en Nueva York

El incidente, ocurrido en el aeropuerto de LaGuardia, ha dejado varios heridos y ha provocado la paralización de las operaciones en la terminal aérea

Vista general del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos (archivo)

Ralph Lauer

Vista general del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos (archivo)Europa Press/Contacto/Ralph Lauer12/10/2023

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

Un avión de la compañía Air Canada ha colisionado con un camión de bomberos la noche de este domingo en el aeropuerto LaGuardia (Queens), en Nueva York. El choque se ha producido en la pista 4 cuando la aeronave, un CRJ-900 que procedía de Montreal, estaba realizando la maniobra de aterrizaje.

Según informan medios locales, el incidente ha dejado varios heridos. Como consecuencia del accidente, las operaciones en la terminal aérea se han paralizado. Las autoridades, según indica la agencia Efe, todavía no se han pronunciado sobre las causas del suceso ni han ofrecido una cifra oficial de víctimas.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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