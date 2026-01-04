Así opera la Delta Force, la fuerza de élite que ha capturado a Nicolás Maduro

El asalto que ha culminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela ha sido ejecutado por una de las unidades militares más herméticas y eficaces del mundo: la Delta Force. Este grupo de élite del Ejército de Estados Unidos está especializado en operaciones de alto riesgo y su participación confirma la enorme importancia que Washington otorgaba a esta misión.

Conocida oficialmente como el Primer Destacamento de Fuerzas Especiales-Delta, esta unidad forma parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC). Su principal característica es el secretismo, ya que opera bajo un manto de confidencialidad en las misiones más complejas, desde el contraterrorismo y el rescate de rehenes hasta la captura de objetivos de alto valor, como ha ocurrido en Caracas.

Un asalto nocturno y quirúrgico

La operación, bautizada como Absolute Resolve, se ha desarrollado durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Fuentes de la administración estadounidense la han calificado como un plan quirúrgico sin bajas norteamericanas. Para garantizar el éxito, se neutralizaron primero las infraestructuras de comunicaciones y los radares de las fuerzas venezolanas, despejando el camino para la intervención.

EFE

Una vez asegurado el espacio aéreo, un comando de la Delta Force ha asaltado la residencia del mandatario venezolano. Los efectivos derribaron puertas blindadas y superaron con rapidez a su equipo de seguridad, demostrando una gran facilidad para alcanzar su objetivo. La extracción se completó con la cobertura de helicópteros y decenas de drones que vigilaban el perímetro.

Nacida para lo imposible

La Delta Force fue fundada en 1977 por el coronel Charles Beckwith, quien se inspiró en el prestigioso Servicio Aéreo Especial (SAS) británico. Su creación respondió a la necesidad de Estados Unidos de contar con una fuerza especializada para hacer frente a las crecientes amenazas terroristas a nivel internacional.

Todo lo que rodea a esta unidad es materia clasificada por motivos de seguridad nacional. Aunque se sabe que su base principal se encuentra en Fort Bragg (Carolina del Norte), el Gobierno de EEUU no reconoce públicamente sus misiones.

El entrenamiento pone a prueba los límites físicos y psicológicos de los candidatos, y se da una gran importancia al aprendizaje de idiomas.

Un historial de operaciones legendarias

Aunque no se confirmen oficialmente, el historial de la Delta Force incluye algunas de las operaciones más conocidas de la historia reciente que es la captura del dictador iraquí Sadam Husein en 2003.

EFE

Se calcula que la unidad está compuesta por entre 1.000 y 2.000 miembros, pero solo un 25% de ellos son operadores de acción directa. El resto del personal se dedica a tareas de logística, inteligencia, sanidad y comunicaciones. Parte de estos especialistas habrían estado infiltrados en Venezuela durante semanas para preparar el terreno y garantizar el éxito de la extracción de Maduro.